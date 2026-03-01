Погода
$ 87.35 - 87.80
€ 102.80 - 103.75

Китай инвестирует миллиард долларов в угольную отрасль Узбекистана

298  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Китайские инвесторы готовы направить 1 млрд долларов на освоение угольных богатств Сурхандарьинской области. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в ходе совещания по развитию региона. Речь идет о разработке четырех перспективных месторождений в Сарыасийском районе - "Коракон", "Жемсонит", "Чукур" и "Байрам-1". По словам главы государства, регион обладает колоссальными запасами твердого топлива в 100 млн тонн, однако сейчас добывается лишь 1% от этого объема. Чтобы исправить ситуацию, профильным ведомствам поручено уже в текущем году запустить добычу на шахтах "Санжар" и "Оксув", а в 2027 году приступить к освоению "Фангарта".

Интерес к ресурсам южного региона проявляет не только Поднебесная. Южноафриканская корпорация Sosol выразила намерение запустить в Сурхандарье производство полипропилена, полиэтилена и резины, используя местное сырье. Мирзиеев подчеркнул, что полезные ископаемые области являются фундаментом для электротехнической, химической и автомобильной промышленности. Более того, президент указал на огромный нераскрытый потенциал месторождения "Безактоп" в Байсуне, где залегает природный камень, способный конкурировать по качеству с аналогами из Турции и Италии. В ближайшее время там начнутся активные геологоразведочные работы.

Масштабные инвестиции должны стать драйвером социальных перемен в республике. Несмотря на то, что за последние годы доля промышленности в экономике региона выросла в пять раз, потенциал реализован далеко не полностью. Перед местными властями поставлена амбициозная цель: в 2026 году привлечь 3 млрд долларов инвестиций и довести экспорт до 1 млрд долларов. Глава государства подчеркнул, что конечным результатом этой работы должно стать создание рабочих мест и реальный рост доходов населения. Ожидается, что реализация новых проектов позволит снизить уровень бедности в регионе до 2,8%, а такие районы, как Термез, Денау и Джаркурган, должны полностью избавиться от безработицы.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/456046
Теги:
инвестиции, Китай, Узбекистан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  