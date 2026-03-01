Китай инвестирует миллиард долларов в угольную отрасль Узбекистана

Китайские инвесторы готовы направить 1 млрд долларов на освоение угольных богатств Сурхандарьинской области. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в ходе совещания по развитию региона. Речь идет о разработке четырех перспективных месторождений в Сарыасийском районе - "Коракон", "Жемсонит", "Чукур" и "Байрам-1". По словам главы государства, регион обладает колоссальными запасами твердого топлива в 100 млн тонн, однако сейчас добывается лишь 1% от этого объема. Чтобы исправить ситуацию, профильным ведомствам поручено уже в текущем году запустить добычу на шахтах "Санжар" и "Оксув", а в 2027 году приступить к освоению "Фангарта".

Интерес к ресурсам южного региона проявляет не только Поднебесная. Южноафриканская корпорация Sosol выразила намерение запустить в Сурхандарье производство полипропилена, полиэтилена и резины, используя местное сырье. Мирзиеев подчеркнул, что полезные ископаемые области являются фундаментом для электротехнической, химической и автомобильной промышленности. Более того, президент указал на огромный нераскрытый потенциал месторождения "Безактоп" в Байсуне, где залегает природный камень, способный конкурировать по качеству с аналогами из Турции и Италии. В ближайшее время там начнутся активные геологоразведочные работы.

Масштабные инвестиции должны стать драйвером социальных перемен в республике. Несмотря на то, что за последние годы доля промышленности в экономике региона выросла в пять раз, потенциал реализован далеко не полностью. Перед местными властями поставлена амбициозная цель: в 2026 году привлечь 3 млрд долларов инвестиций и довести экспорт до 1 млрд долларов. Глава государства подчеркнул, что конечным результатом этой работы должно стать создание рабочих мест и реальный рост доходов населения. Ожидается, что реализация новых проектов позволит снизить уровень бедности в регионе до 2,8%, а такие районы, как Термез, Денау и Джаркурган, должны полностью избавиться от безработицы.