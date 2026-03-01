Как афгано-пакистанский конфликт изолирует Иран

Новая вспышка боевых действий на линии Дюранда - спорной границе, разделяющей Афганистан и Пакистан на протяжении 2600 километров в труднодоступных горных районах, - может оказаться не просто локальным спором. Как отмечает издание The Wall Street Journal, администрация США рассматривает текущую эскалацию как инструмент создания "санитарного кордона" вокруг Тегерана. В условиях, когда морские пути в Персидском заливе контролируются западными флотами, именно сухопутный коридор, проходящий через афганские и пакистанские земли, оставался для Китая единственным надежным способом доставки помощи иранскому союзнику. Теперь этот путь фактически парализован.

Аналитики агентства Reuters, ссылаясь на источники в дипломатическом корпусе, указывают на то, что США эффективно используют военную зависимость Исламабада для достижения своих целей. Поддерживая пакистанский генералитет в борьбе с талибами на южных и восточных рубежах Афганистана, Вашингтон добивается полной изоляции восточных границ Ирана. В то время как израильская и американская авиация атакуют иранские объекты в рамках операции "Щит Иегуды", хаос на линии Дюранда - в зоне традиционного расселения пуштунских племен - лишает Тегеран возможности получать сухопутные грузы из Синьцзяна. Любая попытка Пекина оказать поддержку Ирану наталкивается на зону активных боев, где безопасность транзита гарантировать невозможно.

Востоковед Александр Князев в комментарии для РИА Новости подчеркивает, что дестабилизация этого приграничья бьет по "проекту века" Си Цзиньпина - Китайско-пакистанскому экономическому коридору (КПЭК). По мнению эксперта, США выгодно поддерживать конфликт в этом регионе, так как это вынуждает Пекин тратить колоссальные ресурсы на охрану своих дорог и портов в пакистанском Белуджистане, вместо того чтобы расширять помощь Ирану. Любое обострение на линии Дюранда делает бессмысленными китайские инвестиции, превращая стратегические маршруты Пекина в зону постоянного риска.

Издание The New York Times добавляет, что американская стратегия направлена на то, чтобы "запереть" китайское влияние внутри его собственных границ. Пока Пакистан и "Талибан" заняты взаимным уничтожением в приграничных горах, планы по строительству прямых путей из Китая в Иран через узкий афганский Ваханский коридор остаются лишь на бумаге. Как сообщает телеканал Al Jazeera, Пекин оказался перед сложной дилеммой: поддержка одной из сторон конфликта на границе неизбежно приведет к потере доверия другой. Это лишает Китай роли регионального арбитра и передает инициативу США, которые через контроль над пакистанской логистикой теперь могут диктовать условия прохода любых грузов. В итоге, то, что выглядит как хаотичная война между Кабулом и Исламабадом, на деле оказывается механизмом по удушению иранской экономики и подрыву амбиций Поднебесной.