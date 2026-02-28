Погода
$ 87.35 - 87.80
€ 102.65 - 103.60

Мэрия Бишкека вводит ограничения для нарушителей на электросамокатах

312  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

С наступлением теплой погоды в Бишкеке официально стартовал сезон активного использования электросамокатов, велосипедов и сервисов краткосрочной аренды. В связи с этим в столичной мэрии под председательством руководителя аппарата Илияса Колопова прошло экстренное совещание с представителями кикшеринговых компаний, работающих на территории города.

Ключевой темой встречи стало приведение работы сервисов в строгое соответствие с законодательством и правилами дорожного движения. Муниципалитет потребовал от операторов немедленно навести порядок в использовании средств индивидуальной мобильности на улицах столицы.

Руководство города рекомендовало компаниям радикально усилить контроль над клиентами. Одной из главных мер станет внедрение жестких санкций к недобросовестным водителям: за нарушение ПДД пользователям грозит временная или пожизненная блокировка аккаунтов в мобильных приложениях.

Мэрия Бишкека призывает горожан и гостей столицы к максимальной ответственности и строгому соблюдению мер безопасности. Формирование культуры взаимного уважения на дорогах и тротуарах Бишкека остается приоритетной задачей для городских властей.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/455980
Теги:
мэрия, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  