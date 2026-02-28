Мэрия Бишкека вводит ограничения для нарушителей на электросамокатах

С наступлением теплой погоды в Бишкеке официально стартовал сезон активного использования электросамокатов, велосипедов и сервисов краткосрочной аренды. В связи с этим в столичной мэрии под председательством руководителя аппарата Илияса Колопова прошло экстренное совещание с представителями кикшеринговых компаний, работающих на территории города.

Ключевой темой встречи стало приведение работы сервисов в строгое соответствие с законодательством и правилами дорожного движения. Муниципалитет потребовал от операторов немедленно навести порядок в использовании средств индивидуальной мобильности на улицах столицы.

Руководство города рекомендовало компаниям радикально усилить контроль над клиентами. Одной из главных мер станет внедрение жестких санкций к недобросовестным водителям: за нарушение ПДД пользователям грозит временная или пожизненная блокировка аккаунтов в мобильных приложениях.

Мэрия Бишкека призывает горожан и гостей столицы к максимальной ответственности и строгому соблюдению мер безопасности. Формирование культуры взаимного уважения на дорогах и тротуарах Бишкека остается приоритетной задачей для городских властей.