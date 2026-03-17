Власти Кыргызстана экстренно зачищают строительный хаос в Оше

Республиканский бюджет и фонд президента станут главными источниками финансирования для погашения задолженности перед строительными компаниями в Оше. О принятом решении официально объявил глава Минстроя Нурдан Орунтаев во время встречи с предпринимателями и мэром южной столицы Жанарбеком Акаевым. Масштаб проблемы официально признали только после смены городского руководства и массовых жалоб бизнеса на невыплату честно заработанных средств.

Ситуация в строительном секторе Оша оказалась критической, ведь проверка выявила сразу 33 объекта, которые возводились фактически в правовом вакууме. Девять из них уже полностью достроены, а еще 24 находятся на разных этапах реализации, при этом ни по одному зданию документация не была оформлена должным образом. Несмотря на оправдания застройщиков о ведении работ параллельно с проектированием, юридически эти стройки оказались "невидимками" без договоров и официальных разрешений.

В этой истории остается открытым вопрос о том, как профильное министерство могло не замечать столь масштабные работы в течение долгого времени. С другой стороны, глава Минстроя вряд ли мог не знать о строительстве этих объектов в Оше, так как информация о них регулярно появлялась в СМИ. Публичное обсуждение новых зданий и инфраструктурных проектов шло полным ходом, что делает заявления ведомства о неосведомленности довольно спорными.

Для легализации уже завершенных объектов министерство формирует специальную комиссию, которая проведет максимально жесткую ревизию. Нурдан Орунтаев подчеркнул, что оплата будет производиться строго по факту выполненных работ. Любые попытки завысить сметы или провести финансовые махинации власти намерены пресекать на корню, а оставшиеся недостроенными 24 объекта переходят под прямой контроль ведомства.

Разбирательство уже привело к первым громким кадровым чисткам. Министр сообщил об увольнении начальника профильного департамента за отсутствие надзора и добавил, что санкции коснутся и других должностных лиц, допустивших этот правовой произвол. При этом Минстрой по-прежнему дистанцируется от финансовых просчетов мэрии и напоминает, что Ош обладает собственным бюджетом и аппаратом управления, которые обязаны были контролировать законность процессов на месте.

Напомним, что вокруг точной суммы долга муниципалитета перед строителями до сих пор идут жаркие споры. В то время как медиа озвучивали цифру в 12 миллиардов сомов, экс-мэр Женишбек Токторбаев настаивал на сумме в 2,2 миллиарда. Окончательный масштаб финансовых обязательств государства станет понятен только после того, как инспекционная комиссия завершит свою работу.