КПЛ-2026: "Азиягол" вырвал победу, "Кыргызалтын" и "ОшМУ" сыграли вничью

Очередной игровой день чемпионата подарил болельщикам напряжённые и эмоциональные матчи, в которых борьба продолжалась до финального свистка.

В центральной встрече дня "Азиягол" одержал волевую победу со счётом 2:1. Первый тайм прошёл в равной борьбе, команды обменивались атаками и старались действовать активно через фланги. После перерыва соперники продолжили играть на высоких скоростях, и к середине второго тайма счёт стал 1:1.

Казалось, что матч завершится ничьей, однако в компенсированное время "Азиягол" сумел организовать решающую атаку. На 92-й минуте после быстрой комбинации в штрафной площади последовал точный удар, который стал победным. Этот гол позволил команде заработать важные три очка и укрепить позиции в турнирной таблице. Игра продемонстрировала характер и нацеленность команды на результат до последней секунды.

В другом матче игрового дня "Кыргызалтын" и "ОшМУ" сильнейшего не выявили - 0:0. Несмотря на отсутствие забитых мячей, встреча получилась напряжённой и тактически насыщенной. Обе команды уделяли особое внимание обороне, действовали дисциплинированно и не позволяли сопернику создавать большое количество голевых моментов.

Во втором тайме "Кыргызалтын" попытался усилить давление, проведя несколько перспективных атак, однако защита "ОшМУ" действовала надёжно. В концовке встречи уже "ОшМУ" имел шанс вырвать победу после стандарта, но мяч прошёл рядом со штангой. В итоге матч завершился безголевой ничьей, и команды поделили очки.