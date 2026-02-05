"Сначала казнили, потом искали повод". Адвокат о методах работы Туманбаева

Критика в адрес управляющего делами президента Каныбека Туманбаева со стороны адвоката Алии Турумбековой приобрела характер программного заявления. Юрист на своей странице в соцсети на конкретных примерах демонстрирует, почему даже хороший исполнитель может стать угрозой для государственной системы, если его методы выходят за рамки правового поля.

"В том, что Туманбаев - хороший исполнитель, я не спорю. Но есть одно большое "НО". Исполнять поручения нужно правильно. Исполнять строго в рамках закона. Нельзя нарушать закон. Нельзя нарушать чужие права. Нельзя лишать граждан их имущества", - заявляет Алия Турумбекова.

По ее словам, центральным примером управленческого провала стала ситуация со сносом здания по адресу Исанова, 87.

"Частная собственность там была оформлена законно, со всеми государственными регистрациями. Тем не менее, здание начали сносить без решения суда. Иск о сносе чиновники подали лишь тогда, когда адвокат начала публично указывать на нарушение закона. Это выглядит так, будто сперва человека казнили, потом начали искать обоснование, а уже после пытаться вынести решение", - проводит жесткую аналогию юрист.

В суде ситуация стала еще более абсурдной. Когда собственники заявили, что их имущество уже уничтожено, суд обязал стороны составить акт. На месте здания обнаружился лишь котлован, вырытый строительной компанией.

"Осознав, что они грубо облажались, команда Туманбаева подала ходатайство оставить дело без рассмотрения. Как, скажите, уважаемому Президенту можно объяснить такую глупость и такое преступление? Никак", - пишет адвокат.

В завершение своего обращения адвокат подчеркивает, что такие действия дискредитируют руководство страны.

"Я за вас, уважаемый Президент! Но я против Туманбаева", - заявляет она, отмечая, что подобного рода чиновники своими ошибками вынуждают главу государства "держать удар" за их некомпетентность.

По мнению Турумбековой, истинная цель реформ должна достигаться не через "ломание" жизней, а через законные процедуры.

"Иногда, чтобы достичь цели, нужно не ломать, а думать. Думать, как сделать правильно. Действовать поэтапно, законно, без угнетения и тогда будет не страх, а уважение", - добавила она.

Предыстория вопроса: Конфликт вокруг здания по адресу ул. Исанова, 87 (рядом с ТЦ "Бета Сторес") длится уже не первый месяц. Владельцы помещений на первом этаже неоднократно заявляли о беспределе со стороны госорганов, которые фактически изымают их законную собственность. Весь первый этаж здания годами находился в частных руках, сделки регистрировались в госорганах, а владельцы имеют на руках все подтверждающие документы. При этом, собственники копила деньги на эту покупку почти 30 лет. Несмотря на наличие всех документов, здание было снесено.