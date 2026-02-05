"Досрочные" депутаты молчат о досрочных выборах президента

Члены Жогорку Кенеша, недавно избранные до срока, с первых дней рьяно приступили к своим обязанностям. Рассматривают вопрос регистрации кыргызских племенных лошадей и запрета их вывоза за границу; высчитывают размеры взносов, которые следует платить за прохождение альтернативной службы; спорят о том, можно или нельзя критиковать депутатов…

Но самый главный вопрос, стоящий сейчас на повестке дня всей страны, - о выборах главы государства – депутаты почему-то обходят молчанием.

На эту тему уже кто только не высказался. Политики, юристы, специалисты в сфере "околовсяческих наук" (таких в Кыргызстане очень много)… Кто-то категорически против досрочных выборов президента. Кто-то обеими руками за. Кто-то пытается усидеть на двух стульях и сыплет аргументами как в защиту досрочного проведения важнейшего мероприятия, так и в пользу того, что это событие должно состояться в строго календарное время.

В январе 2021 года президентские выборы в Кыргызской Республике, напомним, тоже прошли досрочно. Тогда это была вынужденная мера, времени на основательную подготовку и раскачку не оставалось, однако даже въедливые наблюдатели из ОБСЕ отмечали, что выборы прошли организованно, свободно, без сколько-нибудь существенных нарушений и в целом хорошо. Сейчас, когда власть закалилась и окрепла, ей ровным счётом ничего не мешает организовать проведение досрочных выборов на ещё более высоком уровне. Да и что в принципе изменится от того, в срок или досрочно состоятся выборы?

Вслед за экспертами (а чаще – "досрочно", ещё до высказываний экспертов) полемику вокруг приближающегося знаменательного события затеяли представители так называемого гражданского общества и СМИ. Но если одни (в основном провластные) журналисты освещают предстоящее мероприятие более-менее взвешенно и нейтрально, подавая различные точки зрения и не поднимая по этому поводу нездоровую шумиху, - другие, будто по команде "фас", резко активизировали нападки на действующую власть. И озабочены они не только сроками проведения выборов, но и тем, имеет ли право Садыр Жапаров баллотироваться на второй срок.

"Кактус", к примеру, аккуратно подводит читателей к мысли, что никакого второго срока нынешний президент не заслуживает, грамотно и "к месту" цитируя жапаровских оппонентов вроде адвоката Нурбека Токтакунова: "В январе 2021 года избирали президента президентско-парламентской республики сроком на шесть лет и не более чем на один срок. А тут бац, референдум, и он становится практически монархом и с возможностью второго срока…"

И ведь уже доказано, что никакого "бац" не было, что Садыр Жапаров был абсолютно прав, размежевавшись с исчерпавшим свои возможности депутатским корпусом и изменив Конституцию. Время показало правильность и эффективность такого решения, с переходом в президентскую форму правления Кыргызстан за пять лет достиг значительно большего, чем за предыдущие десятилетия. И с правом идти на второй президентский срок у Жапарова всё в полном порядке – всё обоснованно и законно. Но смириться с этим у оппозиции никак не получается.

Сотрудники "Азаттыка", изначально противившегося приходу к власти Садыра Жапарова, не столь избирательны и осторожны в высказываниях. "Автократы по всему миру научились подгонять Основной закон под себя и находить способы как можно дольше находиться у власти". Нынешние руководители государства предстают у "азаттыковцев" эдакими узурпаторами, которых не волнует ничего, кроме возможности максимально долго усидеть в своих креслах, до отказа набивая собственные карманы… Есть такая категория людей, которым бесполезно объяснять, что белое – это белое, а чёрное, соответственно, - чёрное. Люди безнадёжно больны дальтонизмом.

И даже когда Садыр Жапаров или Камчыбек Ташиев отчитываются за каждый поступивший в госказну сом, - "азаттыковцы" играют в Станиславского и кричат: "Не верим!" И когда кто-то из первых лиц государства честно признаётся, что не держится за власть, хоть и готов ещё послужить народу и довести до конца начатые грандиозные преобразования, - "независимые" журналисты снова уходят в глухую оборону и несознанку.

Руководители скандального "Клоопа", не скрывающие своего западного финансирования, но сами последнее время скрывающиеся от ГКНБ Кыргызстана где-то на европейских просторах, тоже исподтишка подтявкивают на президента, не упуская ни одного маломальского повода, чтобы выставить его в негативном свете. Казалось бы, какое дело покинувшим родину и прекрасно существующим за границей "патриотам" до того, занимается ли бизнесом племянник президента?

Другие заграничные "патриоты", щедро финансируемые из портмоне такого же "изгнанника" Алмазбека Атамбаева, - Лейла Саралаева, Болот Темиров, "Тандыр Медиа" и пр., - тоже в оценках не стесняются. Обвиняют Жапарова в коррупции (это классика, хотя называть коррупционером человека, развернувшего на пару с Камчыбеком Ташиевым беспощадную борьбу с этим грязным явлением, - по меньшей мере смешно). Обвиняют в отсутствии эмпатии ("Садыр Жапаров совсем не слышит чаяний народа. Он привык всё делать через разрушение") – ну это уж совсем не выдерживает никакой критики. Чего-чего, а эмпатии, способности выслушать и понять простого человека и у Жапарова, и у Ташиева предостаточно. Именно эмпатия и движет ими, когда проводят каждую очередную реформу. Именно ради народа разрушается, ломается прежняя государственная система!

В последние дни в вину Жапарову ставят водительскую реформу. Из-за которой он, по странной логике обвинителей, тоже не имеет права идти на второй президентский срок. "Обвинители-обличители" играют на самых тонких струнах человеческой психики: учиться вождению теперь придётся дольше (а молодёжи надо всё и сразу), заниматься обучением будет государство, а не частные автошколы (какой ужас – у частников "отжимают" бизнес)… Но и эта тема, скорее всего, не муссировалась бы и не раскачивалась, если бы не приближающиеся выборы президента и не необходимость определиться со сроками их проведения.

В чём президент не прав? Разве не лучше, не безопаснее семь раз отмерить, честно отучиться, до профессионализма отточить и теорию, и практику и честно сдать на права, прежде чем выехать на дорогу? Ежедневные сводки ужасают количеством аварий, в том числе и со смертельным исходом. Начинаешь разбираться – очередной горе-водитель с непонятно как и где приобретённым удостоверением ни правил не знает, ни в состоянии более-менее адекватно ориентироваться в ситуации. Реформа в этой области назрела давно. Не нравится президентская – предложите свою… Так ведь не предлагают!

Из-за пересмотра обучения водителей и выдачи водительских удостоверений кое-кто из досрочных депутатов ЖК проснулся, встрепенулся и почувствовал, что на этом можно без напряжения заслужить себе "народную любовь". Не всему народу реформа по нраву, не все её правильно поняли. Депутатам бы официально выступить и разъяснить её по пунктам. Но они пошли другим путём: показали зубы президенту, вольно или невольно выразив лояльность его противникам.

И это притом, что в "досрочный" парламент в большинстве прошли пропрезидентские кандидаты.

"Как только в обществе поднимаются острые вопросы и о проблемах начинают говорить многие, - ответил Садыр Жапаров "занародным" депутатам, - некоторые сразу же спешат к микрофону, стремясь понравиться народу и избирателям. В адрес правительства начинают звучать обвинения, что они якобы "враги народа". Когда вы выносите на обсуждение тот или иной вопрос, изучайте его всесторонне. Если правительство действительно допускает ошибки, тогда, конечно, никто не должен молчать. Приглашайте народ, сажайте за один стол представителей правительства и общества, организуйте открытую дискуссию"…

Открытой дискуссии о водительской реформе не было. Как не было до сих пор открытой депутатской дискуссии том, как, когда и почему проводить президентские выборы. Хотя эта тема последнее время больше других будоражит общество. И совершенно логичным было бы для депутатов в самом деле усадить за один стол всех заинтересованных, всесторонне обсудить этот вопрос и выступить с официальным заявлением, чётко обозначив свою позицию. А не уходить в сторону, уводя за собой часть народа, не прикрываться популистскими лозунгами и не рвать друг у друга микрофон, пытаясь на ровном месте заработать дешёвые политические очки.

Кыргызстан – республика президентская. Решение о выборах главы государства принимает действующий президент, опираясь на Конституцию. Но и Жогорку Кенеш может и должен поддержать президента в его решении.