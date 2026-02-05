Кубок Азии-2026 по футзалу: определились полуфиналисты

Кубок Азии-2026 по футзалу вышел на решающую стадию: по итогам четвертьфиналов определились четыре команды, которые продолжат борьбу за титул.

Узбекистан выбыл, Иран подтвердил статус фаворита

В центральноазиатском дерби действующий и 13-кратный чемпион континента Иран обыграл Узбекистан - 7:4.

Матч получился драматичным: узбекистанцы быстро повели в счёте, а к концовке встречи уступали лишь минимально - 4:5. Переломным эпизодом стало удаление вратаря Эльмуродова, после чего Азимиематабади реализовал пенальти и увеличил преимущество. Финальную точку поставил Хоссейн Сабзи.

Таким образом, Узбекистан стал последней сборной Центральной Азии, покинувшей турнир - Кыргызстан и Таджикистан не смогли выйти из группы.

Остальные четвертьфиналы

Ирак - Таиланд 4:2

Иракцы уверенно удержали преимущество и впервые за последние годы пробились в четвёрку сильнейших.

Япония - Афганистан 6:0

Один из фаворитов турнира разгромил дебютанта плей-офф.

Индонезия - Вьетнам 3:2

Хозяева турнира добились исторического результата - первый полуфинал за 11 участий в Кубках Азии.

Полуфинальные пары (5 февраля)

14:00 - Иран vs Ирак

18:00 - Япония vs Индонезия

Финал турнира состоится 7 февраля (18:00).

О турнире

Кубок Азии-2026 проходит в Индонезии с 27 января по 7 февраля.

В соревновании участвуют 16 сборных, разделённых на четыре группы. По две лучшие команды вышли в плей-офф, где определяются чемпион и призёры континента.

Прямые трансляции матчей доступны на телеканалах УТРК Спорт и Kyrgyz Sport TV.