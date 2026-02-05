Кубок Азии-2026 по футзалу: определились полуфиналисты

Кубок Азии-2026 по футзалу вышел на решающую стадию: по итогам четвертьфиналов определились четыре команды, которые продолжат борьбу за титул.
Узбекистан выбыл, Иран подтвердил статус фаворита
В центральноазиатском дерби действующий и 13-кратный чемпион континента Иран обыграл Узбекистан - 7:4.
Матч получился драматичным: узбекистанцы быстро повели в счёте, а к концовке встречи уступали лишь минимально - 4:5. Переломным эпизодом стало удаление вратаря Эльмуродова, после чего Азимиематабади реализовал пенальти и увеличил преимущество. Финальную точку поставил Хоссейн Сабзи.
Таким образом, Узбекистан стал последней сборной Центральной Азии, покинувшей турнир - Кыргызстан и Таджикистан не смогли выйти из группы.
Остальные четвертьфиналы
Ирак - Таиланд 4:2
Иракцы уверенно удержали преимущество и впервые за последние годы пробились в четвёрку сильнейших.
Япония - Афганистан 6:0
Один из фаворитов турнира разгромил дебютанта плей-офф.
Индонезия - Вьетнам 3:2
Хозяева турнира добились исторического результата - первый полуфинал за 11 участий в Кубках Азии.
Полуфинальные пары (5 февраля)
14:00 - Иран vs Ирак
18:00 - Япония vs Индонезия
Финал турнира состоится 7 февраля (18:00).
О турнире
Кубок Азии-2026 проходит в Индонезии с 27 января по 7 февраля.
В соревновании участвуют 16 сборных, разделённых на четыре группы. По две лучшие команды вышли в плей-офф, где определяются чемпион и призёры континента.
Прямые трансляции матчей доступны на телеканалах УТРК Спорт и Kyrgyz Sport TV.