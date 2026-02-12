Погода
Эльвира Сурабалдиева о ситуации в стране и новом спикере

Депутат Жогорку Кенеша Эльвира Сурабалдиева прокомментировала избрание нового торага и последние кадровые перестановки в стране.

- Эльвира Жыргалбековна, как вы оцениваете смену руководства в парламенте?

- Мы избрали нового спикера, его выдвинули две фракции из пяти. Я только сегодня вернулась из командировки, пришла на сессию, и кандидатура уже была определена. Марлен Маматалиев - один из самых молодых спикеров за последнее время. Он пообещал направить в работу всю свою энергию, и мне приятно, что он с моего округа.

- В соцсетях многие хотели видеть на этом посту именно вас, но в пресс-службе ЖК заявили, что вы "выберете свободу". Это так?

- Думаю, вам ответили правильно.

- Что вы думаете об отставке Камчыбека Ташиева? В обществе сейчас много тревожных слухов.

- Пока все это происходило, я была за границей. Приехала только вчера поздно вечером и сегодня первый день на сессии. Я только вхожу в курс дела, но думаю, что в итоге все будет хорошо.

Автор: София Березовская


спикер, Жогорку Кенеш, Эльвира Сурабалдиева, Марлен Маматалиев
