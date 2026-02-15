Погода
В Бишкеке представили богатство индийской чайной культуры

В Бишкеке прошёл чайный фестиваль "Индийская чайная культура - больше, чем просто чай", организованный Посольством Индии в Кыргызской Республике.

Цель мероприятия - популяризация различных сортов индийского чая. Индия занимает второе место в мире по производству чая, гармонично сочетая богатое культурное наследие и современные технологии.

Фестиваль открылся зажжением церемониальной лампы -традиционного символа индийской культуры. С приветственной речью выступил чрезвычайный и полномочный посол Индии в Кыргызстане Бирендер Сингх Ядав. Он подчеркнул, что чайная культура имеет значение не только для Индии, но и для всего мира, поскольку этот напиток символизирует общность, культурную преемственность и гостеприимство. По его словам, в Индии чай подают как знак уважения и радушия: гостям его предлагают в качестве приветствия, а совместное чаепитие остаётся важной частью повседневной жизни, будь то утренняя чашка дома, беседа с друзьями или торжественная церемония. Посол отметил, что фестиваль посвящён людям, благодаря труду которых появляется каждая чашка чая, и напоминает о важности устойчивого будущего этой традиции.

Далее выступил чайный сомелье Чинмай Бадодекар, который рассказал о тонкостях приготовления индийского чая, особенностях заваривания, использовании специй и их влиянии на вкус напитка. Он отметил, что предложение выпить чай в Индии считается предложением дружбы, поэтому чаепитие занимает особое место в культуре страны.

На глазах у гостей Бадодекар приготовил четыре вида чая: ассам с насыщенным вкусом, дарджилинг, известный как "чайное шампанское", нилгири с цветочными нотками и знаменитый масала-чай. Каждый желающий мог попробовать представленные сорта и оценить богатство их вкусов.

В перерывах между дегустациями была представлена культурная программа: национальные индийские танцы в исполнении Народного ансамбля "Каухар", а также викторина, позволившая гостям узнать больше об истории и традициях индийского чая. Программа помогла глубже познакомиться с индийской культурой и понять значение чая в жизни народа.

Фестиваль стал не только данью многовековым традициям, но и важным шагом к укреплению культурных связей между Кыргызстаном и Индией, взаимопониманию и уважению ценностей двух народов.

Автор: Елизавета Близнюк


Теги:
Индия, посольство, фестиваль, Бишкек, культура
