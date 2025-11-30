Бишкекчан ждет теплая и преимущественно ясная погода в начале декабря

В Бишкеке в период с 30 ноября по 6 декабря установится относительно теплая для этого времени года погода - с солнечными днями и небольшими ночными заморозками.

По данным синоптиков, сегодня, 30 ноября, днем: +12…+14 °C, ясно с небольшой облачностью, осадков не ожидается.

1 декабря, понедельник

ночью: -2…-4 °C.

днем: +11…+13 °C, преимущественно солнечно.

2 декабря, вторник

ночью: -2…-4 °C.

днем: +12…+14 °C, ясно.

3 декабря, среда

Ночью: -1…-3 °C.

Днем: +13…+15 °C, солнечно.

4 декабря, четверг

ночью: 0…-2 °C.

днем: +13…+15 °C, облачно без осадков.

5 декабря, пятница

ночью: -1…-3 °C.

днем: +11…+13 °C, переменная облачность.

6 декабря, суббота

ночью: -1…-3 °C.

днем: +10…+12 °C, облачно.

Погода в Бишкеке в начале декабря остается теплой и спокойной, без существенных осадков, с комфортными дневными температурами.

Источник: Кабар