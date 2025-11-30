Бишкекчан ждет теплая и преимущественно ясная погода в начале декабря

В Бишкеке в период с 30 ноября по 6 декабря установится относительно теплая для этого времени года погода - с солнечными днями и небольшими ночными заморозками.
По данным синоптиков, сегодня, 30 ноября, днем: +12…+14 °C, ясно с небольшой облачностью, осадков не ожидается.
1 декабря, понедельник
ночью: -2…-4 °C.
днем: +11…+13 °C, преимущественно солнечно.
2 декабря, вторник
ночью: -2…-4 °C.
днем: +12…+14 °C, ясно.
3 декабря, среда
Ночью: -1…-3 °C.
Днем: +13…+15 °C, солнечно.
4 декабря, четверг
ночью: 0…-2 °C.
днем: +13…+15 °C, облачно без осадков.
5 декабря, пятница
ночью: -1…-3 °C.
днем: +11…+13 °C, переменная облачность.
6 декабря, суббота
ночью: -1…-3 °C.
днем: +10…+12 °C, облачно.
Погода в Бишкеке в начале декабря остается теплой и спокойной, без существенных осадков, с комфортными дневными температурами.
Источник: Кабар