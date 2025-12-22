Погода
Нариман Тюлеев: При Атамбаеве я не платил налоги

- Бермет Таалайбекова
Экс-мэр Бишкека Нариман Тюлеев сообщил, что в рамках легализации и урегулирования налоговых обязательств перечислил в бюджет около 300 млн сомов. Об этом он заявил в интервью журналистке Майраш Базлакуновой на YouTube-канале.

По словам Тюлеева, при нынешней власти во главе с президентом Садыром Жапаровым предпринимателям предоставлена возможность работать легально и реализовывать свои проекты. Он отметил, что государство сегодня открыто к сотрудничеству с бизнесом и поддерживает инициативы, направленные на развитие.

"Раньше было иначе. При Атамбаеве просто указывали, кому можно работать, а кому нельзя. Я вышел из тюрьмы и не платил. Когда пришла нынешняя власть, всё посчитали, и я выплатил 300 млн сомов", - сказал экс-мэр.

Тюлеев также подчеркнул, что на протяжении многих лет при прежнем руководстве страны не имел возможности продвигать и реализовывать свои проекты. По его словам, ситуация изменилась лишь с приходом новой власти.

Кроме того, он сообщил, что один из реализуемых сегодня проектов был инициирован ещё в период президентства Сооронбая Жээнбекова, однако тогда не был доведён до конца из-за осторожной позиции властей.


