Попрошайки с детьми на Орто-Сае: Читательница требует реакции МВД

- Карыпбай кызы Толгонай
В редакцию VB.KG обратилась постоянная читательница, обеспокоенная резким увеличением числа женщин с маленькими детьми, занимающихся попрошайничеством на территории Орто-Сайского рынка. По ее наблюдениям, буквально через каждые 10 метров можно встретить женщин, которые просят милостыню, прикрываясь младенцами.

"Пока шла по рынку, насчитала около восьми таких женщин. Сразу бросается в глаза, что это не наши граждане. Выглядят они при этом совсем не несчастными, что наводит на определенные мысли. Возникают логичные вопросы: откуда их привезли в таком количестве и с какой целью?" - делится своими наблюдениями горожанка.

Жители столицы и раньше замечали группы людей, занимающихся организованным попрошайничеством в людных местах, однако сейчас масштаб проблемы на отдельно взятом рынке стал пугающим. Автор обращения просит правоохранительные органы и социальные службы обратить внимание на ситуацию, то есть проверить законность пребывания данных лиц в стране и, что более важно, выяснить, в каких условиях содержатся дети, которых используют как инструмент для выманивания денег у прохожих.


