Зимний сезон в парке "Евразия": елка, каток и безопасность посетителей

В культурно-развлекательном парке "Евразия" в Бишкеке официально открылся зимний сезон. Несмотря на прохладную погоду, в день открытия в парке было многолюдно: горожане приходили семьями, с детьми и друзьями, чтобы почувствовать приближение новогодних праздников и провести время в праздничной атмосфере.

Старт зимней программе дала театрализованная постановка "Сказка ветра" с участием местных творческих коллективов. Представление задало теплое и по-настоящему сказочное настроение всему вечеру.

Главным символом зимнего сезона стала новогодняя елка высотой 35 метров. Она стала визуальной доминантой парка и центральной площадкой праздничных событий. Вокруг елки сосредоточены основные активности, фотозоны и вечерние шоу, а для многих гостей именно здесь начинается знакомство с зимней "Евразией".

Директор культурно-развлекательного парка "Евразия" Вячеслав Шариков рассказал журналистам, что за короткое время парк стал одним из самых востребованных общественных пространств столицы.

- Мы создавали это место как пространство для людей, чтобы сюда хотелось приходить не только в праздники, но и в обычные дни. Сегодня "Евразия" стала точкой притяжения для горожан и гостей Бишкека, местом семейного отдыха, общения и знакомства с культурными традициями, - отметил он.

По словам руководства парка, с момента открытия "Евразию" посетили около полумиллиона человек.

Зимняя программа рассчитана на самые разные интересы и возрасты. Для любителей активного отдыха работает каток под открытым небом, а для тех, кто предпочитает неспешные прогулки, подготовлены десятки тематических фотозон, световые инсталляции и арт-объекты. Одним из самых заметных стал 10-метровый Дед Мороз, возле которого гости охотно останавливаются для памятных снимков.

Особое внимание в парке уделено детям. Для юных гостей работают два Дома Деда Мороза, где ежедневно проходят встречи с детьми. В творческих домиках ребята могут поучаствовать в мастер-классах по рисованию, лепке, аквагриму и другим видам творчества.

В парке также начала работу зимняя ярмарка "Северное сияние". Здесь представлены горячие угощения, сладости, сувенирная продукция и изделия ручной работы. Ярмарка дополняет общую атмосферу праздника музыкой, анимацией и вечерней иллюминацией.

Как отметил заместитель директора парка, зимний сезон в "Евразии" - это не только развлечения, но и познавательные проекты. В специальной юрте проходит программа "Национальные традиции", где в интерактивном формате гости знакомятся с элементами кыргызской культуры. Для желающих освоить или улучшить навыки катания на коньках работает проект "Школа льда" с участием профессиональных инструкторов.

Отдельное внимание руководство парка уделяет вопросам безопасности. По словам директора и его заместителя, все аттракционы в "Евразии" проходят ежедневный технический осмотр.

- Перед началом работы каждый аттракцион проверяют специалисты. Пока все ответственные сотрудники не распишутся в технической документации, аттракцион не запускается, - пояснили представители администрации.

В парке также подчеркнули, что внимательно относятся к обратней связи от посетителей. Все жалобы, замечания и рекомендации фиксируются и рассматриваются отдельной командой.

- Мы стараемся слышать наших гостей и учитывать их предложения. При этом важно понимать, что правила парка существуют в первую очередь для безопасности посетителей, даже если кому-то они могут не нравиться, - отметили в руководстве "Евразии".

Праздничная зимняя программа в парке продлится до 11 января. Вход на территорию и участие во всех мероприятиях остаются бесплатными.

Справочно: культурно-развлекательный парк "Евразия" был открыт 28 августа 2025 года при участии президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова. Парк построен на частные средства АНО "Евразия" и передан в дар Кыргызстану в знак дружбы народов России и Кыргызстана, а также в ознаменование 10-летия Евразийского экономического союза. Парк расположен на площади 10 гектаров и стал современным общественным пространством для семеиного и активного отдыха.

Об АНО "Евразия"

АНО "Евразия" - автономная некоммерческая организация, реализующая гуманитарные и социально значимые проекты, направленные на развитие международного сотрудничества, поддержку образования, молодежных инициатив и сохранение культурного наследия. За первый год работы проекты организации объединили десятки тысяч участников из разных стран, став одной из заметных платформ гуманитарного взаимодействия на евразийском пространстве