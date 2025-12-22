Погода
Налоговая служба сообщила об участившихся случаях мошенничества

Государственная налоговая служба Кыргызской Республики предупреждает граждан об участившихся случаях мошенничества. Неизвестные лица, представляясь руководством или сотрудниками ГНС, рассылают сообщения в мессенджерах с просьбами перечислить денежные средства.

В ведомстве подчёркивают, что ГНС не запрашивает переводы денег через мессенджеры или социальные сети и не требует уплаты налогов подобным способом.

Граждан призывают внимательно проверять получаемую информацию и не поддаваться на провокации. В случае выявления подозрительных сообщений или попыток мошенничества рекомендуется незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.


