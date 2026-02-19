Погода
$ 87.40 - 87.76
€ 103.42 - 104.27

Резидентов СЭЗ "Бишкек" переведут на новую территорию

66  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Глава Национального агентства по инвестициям при президенте Кыргызской Республики Равшанбек Сабиров провел рабочее совещание с участием представителей министерств и ведомств, а также субъектов СЭЗ "Бишкек". Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Основной темой обсуждения стал переезд резидентов свободной экономической зоны на новую территорию.

В ходе встречи рассмотрены вопросы обеспечения необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры, а также создания условий для бесперебойной производственной и инвестиционной деятельности предприятий.

По итогам совещания определены дальнейшие шаги и приоритетные меры по организации переезда с учетом интересов государства и резидентов СЭЗ, а также необходимости соблюдения установленных сроков реализации инфраструктурных решений.

Особое внимание уделено координации действий государственных органов и выработке согласованных решений, направленных на минимизацию возможных рисков и обеспечение последовательности организационных мероприятий.

Как отметил Равшанбек Сабиров, государство заинтересовано в прозрачном и поэтапном процессе переезда.

"Для нас принципиально важно обеспечить прозрачный и поэтапный процесс переезда субъектов СЭЗ "Бишкек" с сохранением стабильности их работы. Мы будем сопровождать этот процесс в тесном взаимодействии с профильными министерствами и резидентами, чтобы гарантировать защиту их интересов и устойчивость инвестиционной деятельности",- подчеркнул он.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/455712
Теги:
СЭЗ, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  