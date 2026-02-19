Резидентов СЭЗ "Бишкек" переведут на новую территорию

Глава Национального агентства по инвестициям при президенте Кыргызской Республики Равшанбек Сабиров провел рабочее совещание с участием представителей министерств и ведомств, а также субъектов СЭЗ "Бишкек". Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Основной темой обсуждения стал переезд резидентов свободной экономической зоны на новую территорию.

В ходе встречи рассмотрены вопросы обеспечения необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры, а также создания условий для бесперебойной производственной и инвестиционной деятельности предприятий.

По итогам совещания определены дальнейшие шаги и приоритетные меры по организации переезда с учетом интересов государства и резидентов СЭЗ, а также необходимости соблюдения установленных сроков реализации инфраструктурных решений.

Особое внимание уделено координации действий государственных органов и выработке согласованных решений, направленных на минимизацию возможных рисков и обеспечение последовательности организационных мероприятий.

Как отметил Равшанбек Сабиров, государство заинтересовано в прозрачном и поэтапном процессе переезда.

"Для нас принципиально важно обеспечить прозрачный и поэтапный процесс переезда субъектов СЭЗ "Бишкек" с сохранением стабильности их работы. Мы будем сопровождать этот процесс в тесном взаимодействии с профильными министерствами и резидентами, чтобы гарантировать защиту их интересов и устойчивость инвестиционной деятельности",- подчеркнул он.