Нурланбек Тургунбек уулу объявил о сложении депутатских полномочий

Экс-спикер Жогорку Кенеша, депутат Нурланбек Тургунбек уулу сдал депутатский мандат. Об этом он сообщил на своей странице в социальных сетях.

Он поздравил граждан с началом священного месяца Орозо и опроверг распространяемую в его адрес недостоверную информацию.

"В священный месяц Орозо заявляю, что я не участвовал ни в каких интригах. Письмо, вызвавшее резонанс, было опубликовано во время моей поездки за рубеж, и я узнал о нем постфактум, - отметил он.

По словам экс-торага, решение сложить мандат связано с состоянием здоровья.

- В последнее время мое здоровье ухудшилось. Поэтому я решил уйти из политики, заняться лечением и личными делами, - написал он.