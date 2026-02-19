Водителям КР предложили новый полис защиты автомобиля при ДТП

ОАО "Государственная страховая организация" объявило о запуске нового добровольного страхового продукта для владельцев автомобилей - "КАСКО-Extra". Новый полис расширяет возможности обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) и обеспечивает автовладельцам дополнительную защиту.

В компании пояснили, что ОСАГО покрывает гражданскую ответственность водителя перед третьими лицами. Если дорожно-транспортное происшествие происходит по вине самого водителя, ущерб его собственному автомобилю, как правило, не возмещается. Именно для покрытия таких рисков разработан продукт "КАСКО-Extra".

Полис действует по принципу "зеркальной" защиты: при признании водителя виновным в ДТП стандартный полис ОСАГО компенсирует ущерб пострадавшей стороне, а "КАСКО-Extra" покрывает повреждения автомобиля страхователя. Таким образом, клиент получает комплексную защиту - ответственность перед другими участниками дорожного движения по ОСАГО и защиту собственного автомобиля по дополнительному полису.

Продукт доступен физическим лицам при наличии действующего полиса ОСАГО и оформляется без дополнительного осмотра автомобиля. Стоимость "КАСКО-Extra" равна стоимости ОСАГО и рассчитывается с учетом оставшегося срока его действия. При расчете применяются те же коэффициенты, включая систему бонус-малус. Предусмотрено единое обслуживание и оперативное урегулирование страховых случаев. По двум полисам франшиза отсутствует.

Страховая сумма составляет до 450 000 сомов в совокупности. При этом лимит по одному страховому случаю - до 150 000 сомов.

Страховое покрытие распространяется на повреждение автомобиля в дорожно-транспортном происшествии, если водитель признан виновным, а также на пожар или взрыв, произошедшие вследствие такого ДТП. Продукт не заменяет классическое КАСКО, а делает страховую защиту более доступной, поскольку действует исключительно в рамках страховых случаев, предусмотренных ОСАГО.

Решение о запуске "КАСКО-Extra" принято с учетом многочисленных обращений клиентов, выразивших потребность в дополнительной защите собственного автомобиля по доступной стоимости.

Договор "КАСКО-Extra" заключается на срок, не превышающий срок действия ОСАГО, и автоматически прекращает действие при его расторжении или истечении. Страховая премия рассчитывается пропорционально оставшемуся сроку действия обязательного полиса.

ОАО "Государственная страховая организация" является одной из ведущих страховых компаний Кыргызской Республики и предоставляет широкий спектр страховых услуг для физических и юридических лиц.