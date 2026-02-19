"Труд на селе должен быть прибыльным или Кыргызстан останется без будущего"

На полях форума "Агродиалог-2026" руководитель компании "Гарденс консалтинг" Манас Саматов выступил с резкой критикой устаревших подходов к управлению аграрным сектором. По его мнению, главная стратегическая линия Кыргызстана должна измениться: приоритетом обязана стать не абстрактная "продовольственная безопасность", а реальное качество жизни и доходы сельского населения.

"Мы живем старыми предубеждениями, когда сельское хозяйство рассматривается только как инструмент обеспечения продовольственной безопасности. Но сегодня ясно, что приоритетом развития страны должно стать качество жизни сельского населения. Село и его жители - это не просто "поставщики продовольствия", а миллионы граждан, для которых труд должен быть доходным и привлекательным", - уверен Саматов.

Эксперт подчеркивает, что массовый исход населения из регионов в города - это прямое следствие отсутствия заработка на местах. Все социальные беды страны начинаются там, где труд перестает кормить семью. Решение проблемы Саматов видит в переходе к выращиванию высокорентабельных культур и отказе от модели, где фермер работает "на страну" по остаточному принципу. Каждая сельская семья должна иметь стабильный и высокий источник дохода, а не выполнять "нормы плана".

Старое мышление, заставляющее сельчан "обеспечивать страну", Манас Саматов называет бюрократическим рудиментом. По его словам, если фермер станет состоятельным, большинство социальных проблем исчезнет само собой. В такой системе отпадает нужда в "пустых приказах" о запретах на экспорт или импорт - инструментах чиновников, не понимающих логику бизнеса.

"Защищать интересы страны можно через регулирование, пошлины и прозрачные механизмы, а не через запреты. Если в Кыргызстане производят яблоки или мясо - защищайте это производство, стимулируйте фермеров, а не блокируйте их. Импорт и экспорт должны быть открытыми, цены - сбалансированными, а труд фермера - справедливо оплаченным", - заявляет глава "Гарденс консалтинг".

В качестве негативного примера Саматов привел ситуацию в мясном производстве: запреты на вывоз скота привели к тому, что фермеры массово бросили бизнес из-за нерентабельности, что в итоге спровоцировало взлет цен для потребителей. Это жесткий урок государству: нельзя запрещать бизнес, нужно создавать условия для его доходности.

Стратегия развития Кыргызстана должна стать одновременно социальной и экономической. Село - это источник дохода для миллионов, а не просто сырьевая база. По мнению эксперта, только когда прибыльный труд на земле станет нормой, прекратится бегство в города, а агросектор превратится в реальный драйвер экономики.

"Агродиалог-2026 - отличная площадка, чтобы обменяться мнениями и задуматься над тем, что можно и нужно изменить немедленно", - резюмировал Манас Саматов.