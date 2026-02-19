Кыргызстан занял 4-е место в рейтинге отношений с Россией

Национальный исследовательский институт развития коммуникаций РФ представил рейтинг отношений России с другими государствами, сообщает в своем репортаже телеканал "Номад-ТВ".

В исследовании Кыргызстан занял четвертое место, улучшив показатель за год с 65,2 до 77 баллов.

В сюжете отмечается, что индекс формируется на основе практических параметров взаимодействия внешней политики, экономических связей, образовательных и гуманитарных коммуникаций. По всем направлениям у Кыргызстана снижения не зафиксировано.

Авторы репортажа подчеркивают, что устойчивость отношений обеспечивается регулярными контактами на разных уровнях, сотрудничеством в интеграционных форматах и экономическими связями. Россия остается крупнейшим торговым партнером Кыргызстана.

Отдельное внимание уделено гуманитарной сфере: русский язык остается востребованным в школах, вузах и научной среде, продолжают действовать квоты на обучение кыргызстанских студентов в российских университетах.

Директор центра МСИ Дипломатической академии МИД России Валентина Комлева подчеркнула социальную основу позитивного отношения к России.

- Кыргызстан отличается от других стран Центральной Азии социальной укорененностью положительного отношения к Российской Федерации. Это проявляется на уровне семейных связей и повседневных коммуникаций. Даже при изменении политической риторики быстро изменить общественное мнение будет сложно, - отметила она.

Экономист Кубат Рахимов, комментируя тему, выделил значение гуманитарного взаимодействия.

- Я бы отметил создание единого образовательного пространства. Я участвовал в форуме в Санкт-Петербурге и профильной сессии с участием представителей образовательных ведомств России и Кыргызстана. Формирование общего образовательного пространства стало упреждающим шагом в ответ на дискуссии вокруг трактовок истории, - сказал он.