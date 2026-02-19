Кашгар глазами журналиста из Кыргызстана

Журналист издания "Шелковый путь. Культурное развитие" Суйунбек Шамшиев поделился впечатлениями о своей первой поездке в Кашгар, которая стала его пятым визитом в Синьцзян. По наблюдениям автора, этот город разительно отличается от Урумчи и Или, представляя собой уникальный сплав тысячелетних традиций и динамичного современного развития.

Особое место в программе визита заняло знакомство с передовой медициной региона. Журналист посетил современную больницу традиционной китайской медицины (ТКМ), где лично ознакомился с методами диагностики по пульсу. Шамшиев отметил исключительную сложность подготовки врачей этого профиля и подчеркнул, что в современном Китае традиционные методы и западная медицина играют одинаково важную роль, эффективно дополняя друг друга в лечении пациентов.

Сердцем поездки стал древний Кашгар, который сегодня превратился в процветающий центр культуры и туризма. Это преображение стало возможным благодаря кропотливому труду местных ремесленников - мастеров по изготовлению керамики, металлических изделий, традиционных платков - и системной поддержке со стороны государства. Дух древности здесь бережно сохранен в каждой мастерской, привлекая тысячи путешественников.

Говоря о геополитических и экономических перспективах, Суйунбек Шамшиев затронул тему кыргызско-китайских отношений. Он отметил, что в обществе сформированы высокие ожидания от строительства железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан. По мнению журналиста, реализация этого масштабного проекта станет для Кыргызстана долгожданным выходом к морю и крупнейшим мировым рынкам, что создаст принципиально новые возможности для стремительного роста отечественного экспорта.