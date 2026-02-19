Погода
$ 87.40 - 87.76
€ 103.42 - 104.27

Кашгар глазами журналиста из Кыргызстана

191  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Журналист издания "Шелковый путь. Культурное развитие" Суйунбек Шамшиев поделился впечатлениями о своей первой поездке в Кашгар, которая стала его пятым визитом в Синьцзян. По наблюдениям автора, этот город разительно отличается от Урумчи и Или, представляя собой уникальный сплав тысячелетних традиций и динамичного современного развития.

Особое место в программе визита заняло знакомство с передовой медициной региона. Журналист посетил современную больницу традиционной китайской медицины (ТКМ), где лично ознакомился с методами диагностики по пульсу. Шамшиев отметил исключительную сложность подготовки врачей этого профиля и подчеркнул, что в современном Китае традиционные методы и западная медицина играют одинаково важную роль, эффективно дополняя друг друга в лечении пациентов.

Сердцем поездки стал древний Кашгар, который сегодня превратился в процветающий центр культуры и туризма. Это преображение стало возможным благодаря кропотливому труду местных ремесленников - мастеров по изготовлению керамики, металлических изделий, традиционных платков - и системной поддержке со стороны государства. Дух древности здесь бережно сохранен в каждой мастерской, привлекая тысячи путешественников.

Говоря о геополитических и экономических перспективах, Суйунбек Шамшиев затронул тему кыргызско-китайских отношений. Он отметил, что в обществе сформированы высокие ожидания от строительства железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан. По мнению журналиста, реализация этого масштабного проекта станет для Кыргызстана долгожданным выходом к морю и крупнейшим мировым рынкам, что создаст принципиально новые возможности для стремительного роста отечественного экспорта.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/455670
Теги:
Китай, Кыргызстан, СМИ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  