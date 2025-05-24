Непубличность Ширшова рождает слухи

Всем известно понятие презумпции невиновности: гражданин считается невиновным, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке. Бремя доказывания вины лежит на обвинителе, а обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Однако в случае с Ширшовым эти постулаты не работают. Слишком уж часто его фамилия мелькала рядом с ненавистной народу фамилией "Бакиев". Слишком часто упоминаются пресловутые ширшовские схемы. И теперь в его интересах доказать, что он честно трудится на благо государства. А он молчит.

"Люди, связанные с Бакиевым, получили контроль над Евразийским сберегательным банком". Эту шокирующую новость разгоняют по соцсетям главные нынешние "ньюсмейкеры" Кыргызстана – Temirov Live, Kloop.kg и "Апрель". Называют Алексея Ширшова и "аффилированных с ним лиц".

Вторым пришествием беглого президента "независимые" СМИ пугают народ Кыргызстана не первый день. Приводят разные "доказательства" и "улики". Обвиняют нынешнюю власть в попытках реабилитации бакиевского режима, особенно активизируясь, как водится, в традиционно революционные сезоны – весной и осенью. Курманбек Салиевич, кстати говоря, сам иногда подкидывает пищу для размышлений, намекая на возможность возвращения – в виде, к примеру, швейной фабрики для героев апрельской революции…

Но одно дело – "Простите, понимаю, что виноват, признаю вину и хочу искупить хотя бы таким способом". И совсем другое – через аффилированных лиц контроль над банками. Подразумевающий всё ту же коррупцию, отмывание миллионов, наглое обогащение за счёт в очередной раз обманутого народа.

А между тем Алексей Ширшов (бакиевский или не бакиевский), на которого сейчас катится самая большая бочка, насколько известно, весьма успешно сотрудничающий с нынешней властью, – как говорится, поймал тишину. Предоставил согражданам самим строить догадки относительно его современной жизнедеятельности. Похоже, что вошёл в роль чопорного англичанина: пока не представят по всей форме – он и бровью не поведёт. Ждёт, может быть, что его в хвост и в гриву начнут пиарить Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев и все, кто причастен к его назначениям. Рассказывать, какой он, Ширшов, грамотный экономист и как он печётся о народном добре…

Всё, что зависело от президента, он сделал ещё в 2022 году, честно рассказав народу о своей встрече и своих договорённостях с Ширшовым. Человек, чью фамилию связывают с бакиевским кланом, но в отношении которого на сегодняшний день не возбуждено ни одного уголовного дела, три года назад сам вышел на связь с Садыром Жапаровым и предложил помощь в возвращении Кыргызстану 200 млн долларов Максима Бакиева.

Благодаря показаниям Ширшова государству возвернулась компания "ЭлКат" – крупнейший интернет-провайдер, "прихватизированный" в своё время бакиевской командой…

До этого момента всё понятно: господин Ширшов твёрдо встал на путь исправления и желает работать на благо Кыргызстана. Какой резон ему в этом отказывать? Формально – никакого. С точки зрения закона Алексей Ширшов не преступник. Но народ этому господину не доверяет – и тоже имеет на это полное право.

Для широкой кыргызской общественности Ширшов – человек, который начинал "мутить" ещё во времена Аскара Акаева, консультируя его сына Айдара по вопросам энергосистемы. Далее, как переходящий вымпел, стал "серым кардиналом" в окружении Максима Бакиева, возглавлял важнейшие предприятия энергосектора, попутно курируя корпорацию "Дастан", выпускающую продукцию военного назначения.

Словосочетание "ширшовские схемы" стало термином, который кыргызские чиновники вспоминают каждый раз, когда говорят о необходимости искоренить коррупцию в энергетике. Схемы – списание электроэнергии на несуществующих абонентов; неофициальный экспорт электроэнергии; сговор с контролёром, при котором пряталась какая-то часть использованных киловатт-часов; тендеры на ремонт, закупку электрооборудования, которые выигрывают подставные компании… Ну и ещё кое-что по мелочам. Не зря же эти схемы называются ширшовскими. Дыма без огня не бывает… Или бывает?

Даже те, кто мало что знает про самого Ширшова, много слышали про "ширшовские схемы". А те, кто в курсе, кто такой Ширшов, навсегда и прочно ассоциируют его с преступной бакиевской семейкой. И не стремятся разобраться, кто есть кто, кто кем кому приходится, кто и в чём конкретно виноват. И не горят желанием отделять мух от котлет и Ширшова от Бакиевых. И чётко помнят, что Бакиев и бакиевцы признаны виновными и осуждены, и генерал Ташиев обещал всех их арестовать, едва только пересекут границу.

Камчыбек Ташиев слов на ветер не бросает. За пять лет не промахнулся ни разу. Ему народ верит – и правильно делает. Но даже и Ташиев не обязан сейчас отчитываться перед народом, почему и зачем Алексей Ширшов сейчас связан с цифровизацией и финансами, и как именно связан и как трудится на этом поприще. Рассказывать о своей работе должен, по идее, сам Ширшов.

В бакиевские времена господин Ширшов был, кстати, гораздо более открыт и публичен. Не стеснялся не только выступлений, но считал незазорным попозировать, например, в горячей бане в тёплой компании Максима Бакиева и прибакиевца Санжара Сапарбекова. С одной стороны, понятное дело: был тогда Алексей Юрьевич на десять лет моложе, хоть уже и не первой свежести, чувствовал себя вольготнее и уютнее… Однако сейчас открытость важнее. Сверкать полуобнажёнными телесами необязательно, а вот рассказать народу правду о том же банке, о планах, целях и задачах, об операционной банковской деятельности – и тем самым успокоить сограждан, встревоженных слухами о триумфальном возвращении Бакиева, – это бы в самый раз.

Самоназначенными "пресс-секретарями" Ширшова, не отрывая рук от клавиатуры, трудятся темировы, клопы и прочие "независимые". Пользуясь тишиной и отсутствием официальной информации, выливают на головы и так уже запутавшихся кыргызстанцев потоки ушаков про то, что Бакиев через Ширшова подготовил себе плодотворную почву для возвращения в Кыргызстан.

Ташиев сказал: "Не вернётся. Если вернётся – сядет". Кыргызстанцы это знают. Знает и опальный Бакиев, поэтому – вернётся вряд ли. А если господин Ширшов взял на себя миссию бороться с бакиевщиной и всячески содействовать экономическому процветанию Кыргызстана, он вполне мог бы приоткрыть завесу неоправданной тайны над своими трудами. Обеспечить себе информационную поддержку и вернуть то, что гораздо дороже миллионов долларов, – доверие народа.