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В Бишкеке представили практическую модель развития промышленной кооперации

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- Жан Алиев
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В Бишкеке состоялся круглый стол "Промышленная кооперация ЕАЭС: выгоды, возможности, решения", посвящённый расширению участия кыргызстанских предприятий в производственных цепочках Евразийского экономического союза.

В работе круглого стола принял участие первый заместитель министра экономики и коммерции Кыргызской Республики Сейитов Чоро Сейитович.

Основой для обсуждения стали результаты исследования промышленной кооперации и технологического суверенитета, проведённого при поддержке АНО "Евразия".

Исследование представила Нурсулу Ахметова, эксперт Центра ЭВМ АНО "Евразия". В ходе презентации она рассказала об основных выводах исследования, возможностях развития промышленной кооперации и перспективных направлениях взаимодействия предприятий стран ЕАЭС.

Исследование показывает, что развитие промышленной кооперации требует не только наличия сырья, предприятий и производственных компетенций, но и их объединения с технологиями, инвестициями и подтверждённым рыночным спросом.

Эксперты представили подход к выявлению критических товаров и технологий, оценке производственных возможностей, определению недостающих звеньев производственных цепочек и выбору перспективных направлений промышленной специализации.

Особое внимание уделено системообразующим предприятиям, которые способны обеспечивать потребности нескольких отраслей.

Одним из центральных выводов исследования стала необходимость более эффективного использования взаимодополняемости производственных компетенций государств ЕАЭС.

Предложенный подход предполагает сопоставление возможностей кыргызстанских предприятий с технологическими, инженерными и производственными ресурсами партнёров по Союзу, а также с потребностями рынков. Это позволит выявлять перспективные направления совместного производства, локализации компонентов и промышленной специализации.

При этом кооперация рассматривается не как замена развитию собственной промышленности, а как инструмент индустриализации страны.

В исследовании, проведённом при поддержке АНО "Евразия", рассмотрены возможности развития нефтехимической промышленности, автомобилестроения, производства сельхозтехники, малой авиации и глубокой переработки добываемых ресурсов.

В числе более долгосрочных направлений обозначены автоматизированные системы управления транспортом и малая авиация для горных территорий.


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URL: https://www.vb.kg/463005
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