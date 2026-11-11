Три стартапа студенток КГУ, которые могут изменить жизнь людей

Приложение для общения с людьми с нарушениями слуха и речи, незаметный брелок для вызова помощи и доставка лекарств с помощью беспилотников. Эти три технологических проекта представили студентки Кыргызского государственного университета имени И. Арабаева на форуме "Зелёная энергетика Кыргызской Республики: развитие науки, инноваций и инвестиций", состоявшемся 10 ноября в Бишкеке.

С разработчицами проектов Аделиной Рыспековой, Орозгуль Жумабаевой и Качкынбековой Баймой пообщалась корреспондент "Вечернего Бишкека". Девушки рассказали, как появились идеи стартапов, на какой стадии находится их реализация и сколько средств необходимо для дальнейшей разработки.

Первый проект посвящён преодолению коммуникационных барьеров между людьми, использующими жестовый язык, и теми, кто его не знает. Студенты разрабатывают мобильное приложение, которое должно помогать переводить жесты в слова и наоборот.

По словам разработчиц, идея возникла во время одного из студенческих обсуждений, когда участники предлагали собственные решения социальных проблем.

"У нас проходят собрания, на которых мы обсуждаем разные идеи. Мы выслушиваем каждого, не отвергаем предложения. Один из студентов, предложил создать приложение, которое помогло бы людям, не знающим жестового языка, общаться с теми, кто им пользуется. Мы решили развивать эту идею", - рассказали девушки.

Над проектом работают пять человек. Предполагается, что приложение сможет использовать камеру смартфона для распознавания жестов и перевода их в понятный собеседнику формат.

Разработка пока продолжается. По словам студенток, для дальнейшей работы необходимы средства на серверную инфраструктуру, базы данных и технологии искусственного интеллекта. Предварительная потребность в финансировании оценивается примерно в 10 тысяч долларов.

Участники команды уже представляли свою разработку в Узбекистане, где получили сертификат.

Ещё один проект студенток получил название SafeChip. Это компактное носимое устройство, которое предполагается замаскировать под обычный аксессуар или брелок. Его основное назначение - помочь человеку незаметно подать сигнал тревоги в случае опасности.

Идея появилась после обсуждения проблемы насилия в отношении женщин и детей. Разработчицы задумались над тем, как человек может быстро вызвать помощь, если у него нет возможности достать телефон или открыто обратиться за поддержкой.

"Представьте, что вы возвращаетесь домой поздно вечером и чувствуете опасность. В такой ситуации человек может растеряться, у него дрожат руки, и даже достать телефон бывает сложно. Мы хотим создать устройство, которое позволит вызвать помощь всего тремя нажатиями", - объяснили студентки.

Согласно концепции, после трёх нажатий брелок должен передавать тревожный сигнал и данные о местоположении владельца сотрудникам милиции или группы быстрого реагирования.

Разработчицы рассчитывают, что устройством смогут пользоваться не только женщины, но и дети, пожилые люди и другие граждане, нуждающиеся в дополнительной защите.

Брелок планируется сделать компактным, незаметным и доступным по цене. Для реализации проекта, по предварительным оценкам команды, потребуется от 10 до 15 тысяч долларов.

Студентки также изучали зарубежные аналоги подобных устройств. По их словам, похожие решения встречаются в других странах, однако они заинтересованы в разработке продукта, адаптированного для Кыргызстана.

Третий проект под названием "Таянар" предусматривает доставку медикаментов с помощью беспилотных летательных аппаратов.

По словам разработчиц, идея возникла из-за транспортных заторов, дорожных работ и трудностей, с которыми сталкиваются люди при необходимости срочно получить лекарства.

"Мы проводили опросы и выяснили, что задержки доставки иногда могут иметь серьёзные последствия. Поэтому решили разработать систему, которая позволит доставлять медикаменты с помощью дронов, минуя автомобильные пробки", - рассказали студентки.

Проект предполагает создание мобильного приложения, в котором пользователи смогут находить аптеки, просматривать ассортимент лекарств, получать информацию о препаратах и уточнять необходимость рецепта.

Кроме того, в приложении планируется предусмотреть чат с фармацевтом для консультаций и передачи рецептов.

После оформления заказа сотрудники аптеки должны будут помещать медикаменты в специальный контейнер беспилотника. Дрон, согласно концепции, сможет самостоятельно следовать по заданному маршруту от пункта отправления до места доставки.

В дальнейшем команда рассматривает возможность расширения услуг, включая доставку продуктов питания. Однако первоначально разработчицы намерены сосредоточиться именно на медикаментах, в том числе для жителей регионов.

Пока беспилотников в распоряжении команды нет. Студентки сообщили, что к проекту недавно присоединился инженер, который изучил чертежи и предложил внести изменения в конструкцию.

Для создания и испытания первых двух-трёх аппаратов, а также развития необходимой инфраструктуры, по предварительным расчётам разработчиц, потребуется около 200 тысяч долларов.

Проект "Таянар" уже представляли на конкурсе в Узбекистане, где команда заняла четвёртое место. Несмотря на то что найти инвесторов тогда не удалось, девушки продолжают работу.

По их словам, сейчас с проектом помогают два бизнес-консультанта. Команда также готовится к новым презентациям перед потенциальными партнёрами и инвесторами.

Разработчицы рассматривают несколько вариантов коммерциализации. Основной доступ к приложению предполагается сделать бесплатным, а платную подписку использовать для предоставления дополнительных преимуществ при заказах в аптеках.

Студентки сообщили, что уже направили заявку на патентование разработки.