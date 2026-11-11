Погода
$ 87.32 - 87.72
€ 97.10 - 98.10

Кыргызстан: горы стали ближе, но не стали безопаснее

1254  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Горы Кыргызстана становятся всё доступнее. В горные ущелья ведут дороги, туристов доставляют автобусами к популярным местам, появляются новые маршруты, мосты, канатные дороги и объекты туристической инфраструктуры. То, на что раньше уходили часы, а иногда и дни пути, сегодня можно преодолеть значительно быстрее.

Но вместе с доступностью меняется и отношение человека к горам. Всё чаще сложный природный рельеф воспринимается как территория для прогулок и развлечений, а восхождение на вершину - как очередная точка в туристическом маршруте, куда можно "забежать", сделать фотографию и вернуться.

Особенно тревожит опытных альпинистов новое явление: молодые люди, в том числе подростки, начинают планировать выходы в горы не по совету инструкторов, родителей или учителей, а с помощью искусственного интеллекта. Нейросеть может предложить маршрут на пик Учителя или Адыгене, расписать путь и подсказать, как добраться до вершины. Но она не видит человека, который собирается идти по этому маршруту, не знает его реальной физической подготовки, не оценивает его навыки и не может гарантировать, что условия в горах соответствуют описанию.

После гибели 14-летнего подростка в Ала-Арче эта проблема приобрела особую остроту. Однако речь идёт не только об одной трагедии. Это повод задуматься о том, как в Кыргызстане развивается горный туризм, чему мы учим новое поколение и не опережает ли коммерческое освоение гор работу по формированию культуры безопасности.

Когда дорога в горы сама была испытанием

Старшее поколение альпинистов вспоминает, насколько иначе выглядел путь в горы в 1950–1960-е годы. Из Фрунзе добирались к ущельям пешком, с тяжёлыми рюкзаками, в массивных ботинках, неся с собой снаряжение и всё необходимое для пребывания в высокогорье. Сам путь требовал физической выносливости и подготовки.

История Ала-Арчи хорошо показывает, какой была эта эпоха.

Первый в республике альпинистский лагерь "Искра" открылся 1 июля 1951 года на высоте около 2200 метров над уровнем моря, в 42 километрах от Фрунзе. Его создание началось ещё в 1950 году при участии Боривоя Маречека и кыргызстанских альпинистов.

В первые годы лагерь представлял собой палаточную базу. Дорога из города заканчивалась в селе Воронцовка, а дальше к лагерю шла тропа вдоль реки Ала-Арча. Снаряжение и продукты доставляли на лошадях, а часть грузов альпинисты несли в рюкзаках сами.

Но главное отличие было не только в способе передвижения. "Искра", позднее переименованная в альплагерь "Ала-Арча", была учебно-тренировочной базой. Здесь людей не просто привозили к красивым вершинам. Их учили альпинизму, готовили к восхождениям, повышали спортивную квалификацию, объясняли правила безопасности.

Уже в первый год три смены по 20 дней прошли 150 человек. В 1952 году в лагере занимались 175 альпинистов: 106 выполнили нормы на значок "Альпинист СССР" первой степени, ещё 56 повысили спортивные разряды.

В лагере существовала контрольно-спасательная служба. Её первой руководительницей стала Анастасия Бондаренко, прошедшая специальную подготовку по организации спасательных работ в горах. Над учебной частью альплагеря было размещено напутствие, которое сегодня звучит особенно актуально: "Путник, будь осторожен! В горах ты, как слеза на реснице…"

То есть культура безопасности была частью самого альпинизма с первых лет его развития в Кыргызстане. Человек должен был учиться, понимать особенности горной среды и осознавать ответственность за свои действия.

Горы не прощают самоуверенности

Сегодня кыргызстанский альпинизм отмечает 90-летие. За это время выросли поколения спортсменов, инструкторов, исследователей и спасателей, накоплен огромный опыт восхождений на Тянь-Шане и Памире.

Один из известных представителей кыргызстанского альпинизма - заслуженный мастер спорта Дмитрий Греков. В интервью, опубликованном в октябре 2026 года, он говорил о качествах, которые особенно важны для молодых альпинистов. На первое место Греков поставил здравый смысл и умение правильно оценивать свои возможности.

"Альпинизм по своим условиям очень близок к боевым действиям. Но всё-таки это не война. И посмертно подниматься на гору не надо. Нужно уметь оценивать свои силы и, если обстоятельства складываются неблагоприятно, вовремя повернуть назад", - подчеркнул он.

Это важное напоминание для тех, кто воспринимает вершину как обязательную цель. В горах умение отказаться от восхождения или повернуть назад - не проявление слабости, а признак опыта и ответственности.

Ветеран кыргызстанского альпинизма Леван Маркович Алибегашвили пришёл в этот спорт в 1960 году. Тогда он впервые поднялся на пик Урожай, после чего прошёл большой путь: стал мастером спорта СССР, получил звание "Снежный барс", участвовал в сложных экспедициях и спасательных операциях.

Его история - пример того, что альпинизм требует не случайного интереса к красивым видам, а многолетней преданности делу, дисциплины и постоянного обучения.

В разговоре о безопасности важно вспомнить и позицию специалистов, работающих непосредственно с туристами. Джээнали Актан, представитель кыргызстанского горного туризма, в интервью о походах и восхождениях обращал внимание на необходимость физической подготовки и соблюдения правил безопасности. Новичок должен понимать сложность маршрута и соотносить её со своими возможностями. Доступность горного маршрута не означает, что он подходит каждому.

Пик Учитель уже преподносил суровые уроки

Проблема недооценки гор далеко не новая. В августе 2022 года на пике Учитель погиб альпинист, который вместе с напарником спускался с вершины. В ходе спуска они решили сократить путь и вышли на осыпной склон в кулуаре. На этом участке находился лёд, и один из мужчин сорвался.

Тогда в интервью VB.KG Дмитрий Греков объяснял, что подобные ошибки характерны для новичков. После восхождения человек устаёт, ноги болят, хочется быстрее спуститься. Склон может показаться удобным и безопасным, хотя в действительности представляет серьёзную опасность.

"На всех занятиях для новичков-альпинистов мы всегда тысячу раз проговариваем: идём по проложенному маршруту, никуда, ни на какие кулуары не сворачиваем! Нельзя!" - предупреждал Греков.

Он объяснял, что на крутом склоне человек может набрать скорость и уже не суметь остановиться, ударившись о камни или лёд. Поэтому новичкам необходимо обращаться к инструкторам и не менять маршрут самостоятельно.

Этот случай показал: даже относительно доступная вершина не становится безопасной только потому, что на неё часто поднимаются туристы. Опыт других людей, фотографии в социальных сетях и кажущаяся простота маршрута не заменяют знания рельефа и навыков передвижения в горах.

Когда маршрут советует искусственный интеллект

Сегодня к традиционным рискам добавился новый фактор - цифровые технологии. Искусственный интеллект стал для подростков и молодых людей привычным помощником: ему задают вопросы, просят составить маршрут, рассчитать время, подсказать, что посмотреть и как добраться до интересующего места.

Однако альпинисты с тревогой рассказывают о случаях, когда молодые люди ориентируются на рекомендации нейросетей при планировании выходов на горные вершины. В качестве примеров обсуждаются пик Учителя и Адыгене - места, которые нельзя воспринимать как обычные прогулочные точки.

Проблема в том, что ИИ может составить маршрут по картам, описаниям и опубликованным материалам, но это не означает, что он способен оценить реальные условия конкретного дня. Он не может достоверно определить состояние снега и льда, предсказать локальное изменение погоды, увидеть опасную осыпь или понять, что человек физически не готов к выбранной высоте.

Тем более он не знает, насколько подросток умеет ориентироваться на местности, пользоваться снаряжением, оценивать опасность и принимать решения в критической ситуации.

Уверенный и подробный ответ нейросети может создать ложное ощущение, что маршрут уже проверен и подходит пользователю. Но цифровая карта не является инструктажем, а искусственный интеллект не заменяет горного гида, инструктора или опытного альпиниста.

И здесь возникает вопрос к родителям, школам, туристическим организациям и самим разработчикам цифровых сервисов: понимают ли подростки, что рекомендации ИИ в вопросах горной безопасности нельзя принимать как готовую инструкцию к действию?

Туризм развивается, но не должна исчезать культура уважения к горам

Упрощение доступа к горным ущельям само по себе не является проблемой. Дороги, транспорт, канатные дороги, мосты и благоустроенные маршруты позволяют большему числу людей увидеть природу Кыргызстана. Развитие туристической инфраструктуры необходимо и для экономики, и для регионов.

Но вместе с доступностью должна развиваться и культура безопасности.

Когда автобус доставляет человека всё выше в ущелье, а дальше его ждёт ещё один транспорт или оборудованный маршрут, возникает ощущение, что горы стали продолжением городской прогулочной зоны. Человек может перестать замечать границу между благоустроенной территорией и настоящей горной средой, где погода меняется за считаные минуты, тропа может исчезнуть под снегом или осыпью, а ошибка на высоте оборачивается серьёзными последствиями.

Особенно важно не превращать горы исключительно в коммерческий продукт. Если главным показателем развития становится количество туристов, построенных объектов и проданных услуг, но при этом посетителям не объясняют правила поведения и реальные риски, развитие оказывается односторонним.

Горы - не аттракцион и не декорация для фотографий. Это сложная природная среда, требующая уважения, знаний и подготовки. Удобный подъезд не отменяет необходимости изучить маршрут, оценить погоду, иметь подходящую одежду и снаряжение, сообщить близким о своих планах и понимать, когда нужно отказаться от выхода.

Кыргызстану важно не только привлекать туристов в горы, но и учить людей безопасно находиться в них. Элементы горной грамотности можно включать в школьные занятия, туристические программы, работу гидов и администраций национальных парков. Перед посещением сложных маршрутов необходимо доступно объяснять, какие навыки и экипировка требуются, а какие участки не подходят для самостоятельных прогулок.

И, возможно, сегодня стоит вернуть в общественное сознание простую мысль, которую хорошо понимали первые альпинисты Ала-Арчи: путь к вершине начинается не с желания сделать красивую фотографию и не с подсказки в телефоне. Он начинается с подготовки и осознания того, куда ты идёшь.

Горы стали ближе. Но они не стали ниже, проще и безопаснее.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/462958
Теги:
альпинизм, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  