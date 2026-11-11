Кыргызстан: горы стали ближе, но не стали безопаснее

Горы Кыргызстана становятся всё доступнее. В горные ущелья ведут дороги, туристов доставляют автобусами к популярным местам, появляются новые маршруты, мосты, канатные дороги и объекты туристической инфраструктуры. То, на что раньше уходили часы, а иногда и дни пути, сегодня можно преодолеть значительно быстрее.

Но вместе с доступностью меняется и отношение человека к горам. Всё чаще сложный природный рельеф воспринимается как территория для прогулок и развлечений, а восхождение на вершину - как очередная точка в туристическом маршруте, куда можно "забежать", сделать фотографию и вернуться.

Особенно тревожит опытных альпинистов новое явление: молодые люди, в том числе подростки, начинают планировать выходы в горы не по совету инструкторов, родителей или учителей, а с помощью искусственного интеллекта. Нейросеть может предложить маршрут на пик Учителя или Адыгене, расписать путь и подсказать, как добраться до вершины. Но она не видит человека, который собирается идти по этому маршруту, не знает его реальной физической подготовки, не оценивает его навыки и не может гарантировать, что условия в горах соответствуют описанию.

После гибели 14-летнего подростка в Ала-Арче эта проблема приобрела особую остроту. Однако речь идёт не только об одной трагедии. Это повод задуматься о том, как в Кыргызстане развивается горный туризм, чему мы учим новое поколение и не опережает ли коммерческое освоение гор работу по формированию культуры безопасности.

Когда дорога в горы сама была испытанием

Старшее поколение альпинистов вспоминает, насколько иначе выглядел путь в горы в 1950–1960-е годы. Из Фрунзе добирались к ущельям пешком, с тяжёлыми рюкзаками, в массивных ботинках, неся с собой снаряжение и всё необходимое для пребывания в высокогорье. Сам путь требовал физической выносливости и подготовки.

История Ала-Арчи хорошо показывает, какой была эта эпоха.

Первый в республике альпинистский лагерь "Искра" открылся 1 июля 1951 года на высоте около 2200 метров над уровнем моря, в 42 километрах от Фрунзе. Его создание началось ещё в 1950 году при участии Боривоя Маречека и кыргызстанских альпинистов.

В первые годы лагерь представлял собой палаточную базу. Дорога из города заканчивалась в селе Воронцовка, а дальше к лагерю шла тропа вдоль реки Ала-Арча. Снаряжение и продукты доставляли на лошадях, а часть грузов альпинисты несли в рюкзаках сами.

Но главное отличие было не только в способе передвижения. "Искра", позднее переименованная в альплагерь "Ала-Арча", была учебно-тренировочной базой. Здесь людей не просто привозили к красивым вершинам. Их учили альпинизму, готовили к восхождениям, повышали спортивную квалификацию, объясняли правила безопасности.

Уже в первый год три смены по 20 дней прошли 150 человек. В 1952 году в лагере занимались 175 альпинистов: 106 выполнили нормы на значок "Альпинист СССР" первой степени, ещё 56 повысили спортивные разряды.

В лагере существовала контрольно-спасательная служба. Её первой руководительницей стала Анастасия Бондаренко, прошедшая специальную подготовку по организации спасательных работ в горах. Над учебной частью альплагеря было размещено напутствие, которое сегодня звучит особенно актуально: "Путник, будь осторожен! В горах ты, как слеза на реснице…"

То есть культура безопасности была частью самого альпинизма с первых лет его развития в Кыргызстане. Человек должен был учиться, понимать особенности горной среды и осознавать ответственность за свои действия.

Горы не прощают самоуверенности

Сегодня кыргызстанский альпинизм отмечает 90-летие. За это время выросли поколения спортсменов, инструкторов, исследователей и спасателей, накоплен огромный опыт восхождений на Тянь-Шане и Памире.

Один из известных представителей кыргызстанского альпинизма - заслуженный мастер спорта Дмитрий Греков. В интервью, опубликованном в октябре 2026 года, он говорил о качествах, которые особенно важны для молодых альпинистов. На первое место Греков поставил здравый смысл и умение правильно оценивать свои возможности.

"Альпинизм по своим условиям очень близок к боевым действиям. Но всё-таки это не война. И посмертно подниматься на гору не надо. Нужно уметь оценивать свои силы и, если обстоятельства складываются неблагоприятно, вовремя повернуть назад", - подчеркнул он.

Это важное напоминание для тех, кто воспринимает вершину как обязательную цель. В горах умение отказаться от восхождения или повернуть назад - не проявление слабости, а признак опыта и ответственности.

Ветеран кыргызстанского альпинизма Леван Маркович Алибегашвили пришёл в этот спорт в 1960 году. Тогда он впервые поднялся на пик Урожай, после чего прошёл большой путь: стал мастером спорта СССР, получил звание "Снежный барс", участвовал в сложных экспедициях и спасательных операциях.

Его история - пример того, что альпинизм требует не случайного интереса к красивым видам, а многолетней преданности делу, дисциплины и постоянного обучения.

В разговоре о безопасности важно вспомнить и позицию специалистов, работающих непосредственно с туристами. Джээнали Актан, представитель кыргызстанского горного туризма, в интервью о походах и восхождениях обращал внимание на необходимость физической подготовки и соблюдения правил безопасности. Новичок должен понимать сложность маршрута и соотносить её со своими возможностями. Доступность горного маршрута не означает, что он подходит каждому.

Пик Учитель уже преподносил суровые уроки

Проблема недооценки гор далеко не новая. В августе 2022 года на пике Учитель погиб альпинист, который вместе с напарником спускался с вершины. В ходе спуска они решили сократить путь и вышли на осыпной склон в кулуаре. На этом участке находился лёд, и один из мужчин сорвался.

Тогда в интервью VB.KG Дмитрий Греков объяснял, что подобные ошибки характерны для новичков. После восхождения человек устаёт, ноги болят, хочется быстрее спуститься. Склон может показаться удобным и безопасным, хотя в действительности представляет серьёзную опасность.

"На всех занятиях для новичков-альпинистов мы всегда тысячу раз проговариваем: идём по проложенному маршруту, никуда, ни на какие кулуары не сворачиваем! Нельзя!" - предупреждал Греков.

Он объяснял, что на крутом склоне человек может набрать скорость и уже не суметь остановиться, ударившись о камни или лёд. Поэтому новичкам необходимо обращаться к инструкторам и не менять маршрут самостоятельно.

Этот случай показал: даже относительно доступная вершина не становится безопасной только потому, что на неё часто поднимаются туристы. Опыт других людей, фотографии в социальных сетях и кажущаяся простота маршрута не заменяют знания рельефа и навыков передвижения в горах.

Когда маршрут советует искусственный интеллект

Сегодня к традиционным рискам добавился новый фактор - цифровые технологии. Искусственный интеллект стал для подростков и молодых людей привычным помощником: ему задают вопросы, просят составить маршрут, рассчитать время, подсказать, что посмотреть и как добраться до интересующего места.

Однако альпинисты с тревогой рассказывают о случаях, когда молодые люди ориентируются на рекомендации нейросетей при планировании выходов на горные вершины. В качестве примеров обсуждаются пик Учителя и Адыгене - места, которые нельзя воспринимать как обычные прогулочные точки.

Проблема в том, что ИИ может составить маршрут по картам, описаниям и опубликованным материалам, но это не означает, что он способен оценить реальные условия конкретного дня. Он не может достоверно определить состояние снега и льда, предсказать локальное изменение погоды, увидеть опасную осыпь или понять, что человек физически не готов к выбранной высоте.

Тем более он не знает, насколько подросток умеет ориентироваться на местности, пользоваться снаряжением, оценивать опасность и принимать решения в критической ситуации.

Уверенный и подробный ответ нейросети может создать ложное ощущение, что маршрут уже проверен и подходит пользователю. Но цифровая карта не является инструктажем, а искусственный интеллект не заменяет горного гида, инструктора или опытного альпиниста.

И здесь возникает вопрос к родителям, школам, туристическим организациям и самим разработчикам цифровых сервисов: понимают ли подростки, что рекомендации ИИ в вопросах горной безопасности нельзя принимать как готовую инструкцию к действию?

Туризм развивается, но не должна исчезать культура уважения к горам

Упрощение доступа к горным ущельям само по себе не является проблемой. Дороги, транспорт, канатные дороги, мосты и благоустроенные маршруты позволяют большему числу людей увидеть природу Кыргызстана. Развитие туристической инфраструктуры необходимо и для экономики, и для регионов.

Но вместе с доступностью должна развиваться и культура безопасности.

Когда автобус доставляет человека всё выше в ущелье, а дальше его ждёт ещё один транспорт или оборудованный маршрут, возникает ощущение, что горы стали продолжением городской прогулочной зоны. Человек может перестать замечать границу между благоустроенной территорией и настоящей горной средой, где погода меняется за считаные минуты, тропа может исчезнуть под снегом или осыпью, а ошибка на высоте оборачивается серьёзными последствиями.

Особенно важно не превращать горы исключительно в коммерческий продукт. Если главным показателем развития становится количество туристов, построенных объектов и проданных услуг, но при этом посетителям не объясняют правила поведения и реальные риски, развитие оказывается односторонним.

Горы - не аттракцион и не декорация для фотографий. Это сложная природная среда, требующая уважения, знаний и подготовки. Удобный подъезд не отменяет необходимости изучить маршрут, оценить погоду, иметь подходящую одежду и снаряжение, сообщить близким о своих планах и понимать, когда нужно отказаться от выхода.

Кыргызстану важно не только привлекать туристов в горы, но и учить людей безопасно находиться в них. Элементы горной грамотности можно включать в школьные занятия, туристические программы, работу гидов и администраций национальных парков. Перед посещением сложных маршрутов необходимо доступно объяснять, какие навыки и экипировка требуются, а какие участки не подходят для самостоятельных прогулок.

И, возможно, сегодня стоит вернуть в общественное сознание простую мысль, которую хорошо понимали первые альпинисты Ала-Арчи: путь к вершине начинается не с желания сделать красивую фотографию и не с подсказки в телефоне. Он начинается с подготовки и осознания того, куда ты идёшь.

Горы стали ближе. Но они не стали ниже, проще и безопаснее.