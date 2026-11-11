Как наука и бизнес помогают развитию зелёной энергетики в Кыргызстане

В Кыргызстане развитие зелёной энергетики становится одним из приоритетных направлений государственной политики. Страна намерена расширять использование возобновляемых источников энергии, привлекать иностранные инвестиции и готовить специалистов для высокотехнологичных отраслей экономики. Эти вопросы стали главными темами форума, прошедшего 10 ноября в Бишкеке.

Мероприятие под названием "Зелёная энергетика Кыргызской Республики: развитие науки, инноваций и инвестиций" было приурочено ко Дню науки. Организатором выступило Министерство науки, высшего образования и инноваций КР.

Форум объединил представителей государственных органов, научного и образовательного сообщества, бизнеса, международных партнёров и стартап-сообщества. Участники обсудили не только перспективы развития отрасли, но и конкретные инвестиционные проекты, внедрение новых технологий и подготовку кадров.

В работе форума приняла участие корреспондент "Вечернего Бишкека".

Министр науки, высшего образования и инноваций Кыргызской Республики Гульзат Исаматова в своём выступлении уделила особое внимание молодым учёным, студентам и начинающим разработчикам.

Она подчеркнула, что научные исследования и инновационные идеи должны находить практическое применение, а для этого необходимо создавать благоприятные условия, поддерживать перспективные инициативы и привлекать инвестиции.

По словам министра, молодёжь должна постоянно совершенствовать знания и стремиться к тому, чтобы новые разработки приносили пользу стране. Важную роль в этом процессе играет взаимодействие образовательных учреждений, государственных структур и представителей бизнеса.

Гульзат Исаматова выразила надежду, что форум станет площадкой для установления новых партнёрских связей и реализации перспективных проектов.

Одной из ключевых тем обсуждения стало обеспечение энергетической безопасности Кыргызстана.

Министр энергетики Кыргызской Республики Алтынбек Рысбеков отметил, что развитие зелёной энергетики сегодня рассматривается как стратегический приоритет страны.

По его словам, речь идёт не только об увеличении объёмов производства электроэнергии. Развитие отрасли также связано с внедрением современных технологий, рациональным использованием природных ресурсов, привлечением инвестиций и созданием условий для экономического роста.

Кыргызстан обладает значительным потенциалом для использования возобновляемых источников энергии. При этом наряду с традиционной гидроэнергетикой всё большее значение приобретают солнечные и ветровые электростанции, малые ГЭС и системы накопления электроэнергии.

О его реализации участникам форума рассказал представитель ОсОО "Рокс Энерджи Центральная Азия" Кубанычбек Мураталиев.

По его словам, компания реализует масштабный инвестиционный проект, предусматривающий поэтапное строительство солнечной электростанции с необходимой сетевой инфраструктурой.

Общий объём запланированных инвестиций составляет около 1,4 млрд долларов, а совокупная проектная мощность всех этапов строительства должна достигнуть 1900 МВт.

Реализация проекта направлена на увеличение генерирующих мощностей Кыргызстана, привлечение прямых иностранных инвестиций, создание новых рабочих мест и развитие энергетической инфраструктуры.

Первая очередь электростанции была введена в эксплуатацию в июне 2026 года с участием президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова.

Представитель компании подчеркнул, что достигнутые результаты стали возможны благодаря взаимодействию государственных органов, энергетических предприятий, инвесторов и специалистов, участвующих в реализации проекта.

Отдельную благодарность он выразил Министерству энергетики и Национальной электрической сети Кыргызстана за содействие в решении вопросов, связанных с подключением объекта к энергосистеме.

Особое место в выступлении Кубанычбека Мураталиева заняла тема взаимодействия энергетического бизнеса с образовательными учреждениями.

Он сообщил, что в 2026 году компания подписала меморандум о сотрудничестве с Кыргызским государственным техническим университетом. В рамках этого взаимодействия студенты и преподаватели уже посетили предприятие и получили возможность ознакомиться с его деятельностью.

Такое сотрудничество имеет практическое значение для подготовки будущих специалистов. Развитие солнечной и ветровой энергетики требует не только финансовых вложений, но и квалифицированных инженеров, энергетиков, технических специалистов и исследователей.

Для студентов знакомство с действующими энергетическими объектами открывает возможности изучения современных технологий непосредственно на производстве. Для предприятий сотрудничество с вузами создаёт предпосылки для формирования кадрового резерва.

В ходе форума неоднократно подчёркивалась необходимость объединения усилий государства, научных организаций, образовательных учреждений и частного сектора.

Участники отметили, что развитие инновационной экономики невозможно без научных исследований, подготовки квалифицированных специалистов и практического внедрения технологических решений.

Важным направлением остаётся поддержка студенческих стартапов и молодых разработчиков. Именно такие инициативы могут стать основой для появления новых технологических компаний, создания рабочих мест и разработки отечественных решений для энергетической отрасли.

В рамках форума состоялась церемония награждения победителей конкурса молодых учёных и инноваторов Кыргызской Республики.

Кроме того, участникам представили выставку инновационных технологий InnovTech 2026, объединившую современные технологические решения и научные разработки.