В Кыргызстане запускают пилотный проект страхования урожая пшеницы

В Кыргызстане разработали новый страховой продукт для защиты урожая озимой и яровой пшеницы от природных рисков и стихийных бедствий. Пилотный проект планируется реализовать в Чуйской, Ошской и Иссык-Кульской областях. Об этом сообщает ОАО "Государственная страховая организация".

По её данным, программа добровольного агрострахования предназначена для фермерских и крестьянских хозяйств, а также сельскохозяйственных предприятий. Минимальная совокупная площадь застрахованных посевов должна составлять не менее 2 гектаров.

Страхование озимой пшеницы предусматривает защиту от вымерзания вследствие сильных морозов, чрезмерного снежного покрова, образования ледяной корки и выпревания растений. Для яровой пшеницы предусмотрена защита от засухи, града, сильного ветра, проливных дождей, селей, паводков и поздних весенних заморозков.

Фермеры смогут самостоятельно выбрать уровень страхового покрытия: 70, 80 или 90 процентов от базовой урожайности. Размер страхового тарифа будет зависеть от региона, вида пшеницы и выбранного уровня защиты.

При наступлении страхового случая специалисты организации обследуют посевы и определят фактическую урожайность. Если она окажется ниже застрахованного уровня, компенсация будет рассчитываться исходя из разницы между показателями.

В случае полной или частичной гибели озимой пшеницы зимой предусмотрена отдельная выплата, которая при соблюдении условий договора может составить 30 процентов от страховой суммы, приходящейся на повреждённый участок.

Реализация пилотной программы предусмотрена пунктом 639 Плана мероприятий на 2026 год, утверждённого распоряжением Кабинета министров КР от 27 января 2026 года № 39-р.

Ожидается, что внедрение агрострахования позволит снизить финансовые риски сельхозпроизводителей и обеспечить дополнительную защиту вложенных в выращивание урожая средств.