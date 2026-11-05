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Из озера Иссык-Куль извлекли 1,5 километра старых рыболовных сетей

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Из озера Иссык-Куль извлекли 1,5 километра старых синтетических рыболовных сетей и 20 килограммов мусора. Очистка акватории прошла 4 ноября в районе сёл Тору-Айгыр и Тамчы.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора КР.

По её данным, рейдовое мероприятие провели сотрудники Иссык-Кульского регионального управления ведомства в целях охраны водных биоресурсов, предотвращения браконьерства и улучшения экологического состояния озера.

В министерстве пояснили, что оставленные в воде синтетические сети представляют серьёзную опасность для рыб и других водных обитателей, а также наносят вред экосистеме озера.

Работа по очистке Иссык-Куля от мусора и старых рыболовных сетей будет продолжена.


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URL: https://www.vb.kg/462849
Теги:
Минприродресурсов, экология Иссык Куля
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