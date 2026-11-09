Погода
$ 87.39 - 87.80
€ 97.10 - 98.10

Семетей из Кыргызстана завоевывает признание певцов из РФ и КР

328  0
- Жан Алиев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Выступление Семетея с этой песней на шоу "Ты супер! Кыргызстан" разлетелось по соцсетям и собрало миллионы просмотров. После финала проекта Максим Фадеев решил сделать Семетею подарок - записать студийную версию "Танцев на стеклах".

Этот релиз стал первым студийным синглом Семетея и, надеемся, началом большого творческого пути будущего артиста, который однажды прославит родной Кыргызстан.

Поддержите Семетея в этот важный момент - слушайте песню, делитесь клипом и оставляйте свои комментарии.

Скачать песню можно о ссылке: https://band.link/Tantsy_na_steklakh

Также недавно Семетей Аманбеков выступил на масштабном молодежном форуме "Кыялымдагы Кыргызстан" и спел гимн вместе с министром культуры информации и молодежной политики Кыргызской Республики Мирбеком Мамбеталиевым.

Юный певец Семетей и министр культуры Мирбек Мамбеталиев вышли на одну сцену во время открытия форума "Кыялымдагы Кыргызстан".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/462926
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  