Семетей из Кыргызстана завоевывает признание певцов из РФ и КР

Выступление Семетея с этой песней на шоу "Ты супер! Кыргызстан" разлетелось по соцсетям и собрало миллионы просмотров. После финала проекта Максим Фадеев решил сделать Семетею подарок - записать студийную версию "Танцев на стеклах".

Этот релиз стал первым студийным синглом Семетея и, надеемся, началом большого творческого пути будущего артиста, который однажды прославит родной Кыргызстан.

Поддержите Семетея в этот важный момент - слушайте песню, делитесь клипом и оставляйте свои комментарии.

Скачать песню можно о ссылке: https://band.link/Tantsy_na_steklakh

Также недавно Семетей Аманбеков выступил на масштабном молодежном форуме "Кыялымдагы Кыргызстан" и спел гимн вместе с министром культуры информации и молодежной политики Кыргызской Республики Мирбеком Мамбеталиевым.

Юный певец Семетей и министр культуры Мирбек Мамбеталиев вышли на одну сцену во время открытия форума "Кыялымдагы Кыргызстан".