В Бишкеке прошёл традиционный фестиваль кимчи

7 ноября на площади Ала-Тоо в Бишкеке состоялся традиционный фестиваль кимчи, организованный Посольством Республики Корея в Кыргызстане при содействии столичной мэрии. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

По её данным, в церемонии открытия приняли участие заместитель мэра Бишкека по социальным вопросам Рахат Мусаева, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Кыргызстане Ким Квангдже, представители дипломатического корпуса, корейской диаспоры, а также жители и гости столицы.

Рахат Мусаева отметила, что подобные мероприятия способствуют укреплению дружественных отношений между Кыргызстаном и Республикой Корея, а также знакомят горожан с культурой, традициями и национальной кухней корейского народа.

В рамках фестиваля посетители узнали об особенностях приготовления кимчи, одного из самых известных блюд корейской кухни, и познакомились с культурным наследием Республики Корея.

Фестиваль проводится в целях развития культурного обмена, укрепления взаимопонимания и расширения сотрудничества между двумя странами.