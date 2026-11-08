Погода
$ 87.39 - 87.80
€ 97.10 - 98.10

В Бишкеке прошёл традиционный фестиваль кимчи

333  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

7 ноября на площади Ала-Тоо в Бишкеке состоялся традиционный фестиваль кимчи, организованный Посольством Республики Корея в Кыргызстане при содействии столичной мэрии. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

По её данным, в церемонии открытия приняли участие заместитель мэра Бишкека по социальным вопросам Рахат Мусаева, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Кыргызстане Ким Квангдже, представители дипломатического корпуса, корейской диаспоры, а также жители и гости столицы.

Рахат Мусаева отметила, что подобные мероприятия способствуют укреплению дружественных отношений между Кыргызстаном и Республикой Корея, а также знакомят горожан с культурой, традициями и национальной кухней корейского народа.

В рамках фестиваля посетители узнали об особенностях приготовления кимчи, одного из самых известных блюд корейской кухни, и познакомились с культурным наследием Республики Корея.

Фестиваль проводится в целях развития культурного обмена, укрепления взаимопонимания и расширения сотрудничества между двумя странами.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/462905
Теги:
Южная Корея, фестиваль, Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  