В КР банки не дают инвесторам длинных кредитов на строительство ГЭС

Кыргызстан обладает колоссальным потенциалом для развития возобновляемой энергетики, однако инвесторы и предприниматели на практике сталкиваются со стеной бюрократии и жесткими кредитными условиями, из-за чего коммерческие банки и финансовые институты выстраивают непреодолимые барьеры для сектора, требуя жесткого залога и коротких сроков погашения по проектам, которые окупаются десятилетиями, в связи с чем неравнодушный гражданин Кыргызстана обратился к руководству страны и финансовым институтам с жесткой критикой действующих механизмов и списком реальных шагов по спасению отрасли.

По его словам, в то время как на государственном уровне провозглашается развитие зелёной энергетики, на практике коммерческие банки не дают инвесторам длинных кредитов на строительство ГЭС и станций. Объекты окупаются 10–15 лет, а банки требуют залоги и возврат средств за пару лет. Без вмешательства руководства страны отрасль не сдвинется с места.

"Представителям Национального банка, Министерства финансов, Министерства энергетики, Государственного банка развития, коммерческих банков и международных финансовых организаций

Уважаемые руководители и представители финансового сектора!

Я, гражданин Кыргызской Республики, обращаюсь к руководству страны и представителям финансового сектора в связи с системной проблемой, которая сдерживает реализацию проектов возобновляемой энергетики в Кыргызстане: отсутствием доступных и соответствующих срокам окупаемости проектов механизмов долгосрочного финансирования.

Кыргызская Республика обладает значительным потенциалом для развития гидроэнергетики, солнечной и ветровой энергетики. Частные инвесторы готовы разрабатывать проекты, вкладывать собственные средства, привлекать зарубежный капитал, создавать рабочие места, увеличивать налоговые поступления и участвовать в укреплении энергетической безопасности страны.

Однако между провозглашёнными государственными приоритетами и практичными возможностями инвестора сохраняется существенный разрыв. На этапе обращения за финансированием предприниматели сталкиваются с требованиями к залогу, срокам кредитования, объёму собственного участия и подтверждённым доходам, которые не всегда учитывают особенности капиталоёмких энергетических проектов.

1. Проблема: проекты рассчитаны на десятилетия, кредитные условия - на короткий срок

Строительство ГЭС, солнечной или ветровой электростанции требует значительных первоначальных инвестиций. Проект проходит этапы проектирования, экспертиз, строительства, подключения к сетям и ввода в эксплуатацию. Денежный поток, за счёт которого возвращаются вложения, формируется преимущественно после начала коммерческой эксплуатации объекта.

Поэтому оценивать такой проект исключительно по критериям краткосрочного кредитования неправильно с экономической точки зрения. Если срок финансирования существенно короче периода строительства и окупаемости, даже технически и экономически перспективный проект может оказаться нереализуемым.

Мы понимаем, что коммерческие банки обязаны управлять рисками и обеспечивать возвратность кредитов. Но система финансирования стратегической инфраструктуры не может ограничиваться только стандартными краткосрочными банковскими продуктами.

2. Проблема залогового обеспечения и оценки энергетических объектов

Для гидроэнергетических проектов особое значение имеет корректная оценка гидротехнических сооружений, оборудования, инженерной инфраструктуры, прав на земельные участки, проектной и разрешительной документации, а также прогнозируемых денежных потоков.

Энергетический объект нельзя оценивать исключительно как обычную недвижимость или набор отдельных единиц оборудования. Его экономическая ценность определяется совокупностью активов и способностью производить и реализовывать электроэнергию в течение длительного периода.

Отсутствие единых и понятных подходов к оценке таких активов и рассмотрению их в качестве обеспечения может становиться дополнительным барьером для финансирования. Необходима профессиональная методология, учитывающая требования законодательства, банковского регулирования, независимой оценки и реальные риски кредитора.

3. Государственные программы должны приводить к финансированию реальных проектов

Мы приветствуем принятие государственных документов и запуск программ зелёного финансирования. Вместе с тем наличие программы само по себе ещё не означает, что предприниматель, реализующий крупный энергетический проект, может получить финансирование в объёме и на срок, соответствующие его потребностям.

Механизмы, рассчитанные на приобретение энергоэффективного оборудования или поддержку небольшого бизнеса, не всегда подходят для строительства ГЭС мощностью 10, 20 или 50 МВт. Для таких объектов необходимы отдельные инструменты проектного и инфраструктурного финансирования.

Поэтому предлагаем оценивать эффективность государственной политики не только по объёму объявленных ресурсов и числу утверждённых документов, но и по фактическому количеству профинансированных и введённых в эксплуатацию энергетических объектов.

4. Наши предложения

1. Создать специальную программу долгосрочного финансирования возобновляемой энергетики. Предусмотреть возможность кредитования обоснованных проектов на срок 10–15 лет, а для отдельных капиталоёмких объектов - на более длительный период, с льготным периодом на строительство и ввод в эксплуатацию.

2. Разработать методологию оценки и принятия в обеспечение энергетических активов. Включить в неё особенности гидротехнических сооружений, энергетического оборудования, инфраструктуры, прав на проект и прогнозируемых денежных потоков - в пределах, допускаемых законодательством.

3. Расширить применение гарантийных механизмов. Рассмотреть частичное гарантирование кредитов через уполномоченные государственные институты и Гарантийный фонд. Государственная поддержка должна быть адресной, ограниченной по объёму и основанной на независимой оценке рисков.

4. Развивать проектное и синдицированное финансирование. Организовать взаимодействие Государственного банка развития, коммерческих банков, международных финансовых организаций и частных инвесторов для совместного финансирования крупных проектов.

5. Обеспечить прозрачный доступ к ресурсам зелёного финансирования. Публиковать понятные критерии отбора, требования к заёмщикам, доступные лимиты, сроки рассмотрения заявок и сведения об итогах финансирования с соблюдением банковской тайны и коммерческой конфиденциальности.

6. Создать постоянную площадку диалога государства, банков и инвесторов. Проводить регулярное рассмотрение конкретных проектов и системных препятствий с участием представителей бизнеса, банковского сообщества, профильных государственных органов и международных институтов.

5. Просим рассмотреть и дать ответы по существу

В целях перехода от общих заявлений к практическим решениям просим:

• поручить профильным государственным органам совместно с Национальным банком и Государственным банком развития провести анализ причин, по которым частные проекты возобновляемой энергетики не получают долгосрочное финансирование в необходимых объёмах;

• оценить достаточность действующих программ зелёного финансирования для проектов строительства малых и средних ГЭС, солнечных и ветровых электростанций;

• рассмотреть возможность запуска отдельного механизма проектного финансирования с участием Государственного банка развития, коммерческих банков и международных финансовых организаций;

• проработать вопрос о методологии оценки гидроэнергетических и иных энергетических активов для целей кредитования и обеспечения обязательств;

• организовать встречу с представителями частного бизнеса и банковского сообщества для обсуждения конкретных проектов и выработки предложений;

• предоставить публичную информацию о доступных инструментах, критериях, лимитах и фактических результатах финансирования зелёных проектов.

6. Позиция бизнеса

Я не требую выдачи кредитов без анализа рисков, не предлагаю перекладывать все обязательства на государство и не прошу предоставлять необоснованные привилегии отдельным инвесторам.

Я выступаю за понятные и равные правила, профессиональную оценку проектов, справедливое распределение рисков и доступ к долгосрочным финансовым ресурсам. Частный бизнес готов нести свою долю инвестиционных рисков и отвечать за реализацию проектов при условии, что финансовая система предлагает инструменты, соответствующие экономической природе таких проектов.

Если зелёная энергетика действительно является стратегическим приоритетом Кыргызской Республики, её развитие должно обеспечиваться не только программными документами, но и реальными финансовыми решениями.

ЗЕЛЁНУЮ ЭКОНОМИКУ НЕЛЬЗЯ ПОСТРОИТЬ ОДНИМИ ЗАЯВЛЕНИЯМИ. ЕЁ СТРОЯТ ИНВЕСТОРЫ, ИНЖЕНЕРЫ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ - НО ДЛЯ ЭТОГО ИМ НУЖЕН ДОСТУП К ДОЛГОСРОЧНОМУ КАПИТАЛУ.

Призываю руководство Кыргызской Республики рассмотреть настоящее обращение, организовать открытый профессиональный диалог с представителями бизнеса и банковского сектора и принять конкретные меры по устранению препятствий для финансирования проектов зелёной энергетики.

С уважением,

Неравнодушный гражданин Кыргызской Республики".