Елена Рыбакина снялась с Итогового турнира WTA из-за болезни

Первая ракетка мира Елена Рыбакина отказалась от участия в Итоговом турнире WTA 2026 года из-за вирусного заболевания и проблем со здоровьем, досрочно завершив успешный теннисный сезон.

27-летняя казахстанская теннисистка объявила о своём решении 7 ноября, отметив, что физически не готова выступать на заключительном турнире сезона, который проходит в Индиан-Уэллсе (США).

Рыбакина провела впечатляющий сезон 2026 года, завоевав титулы на Открытом чемпионате Австралии и US Open, а также впервые в карьере возглавив мировой рейтинг WTA.

За сезон она одержала 54 победы при 14 поражениях, выиграла турниры в Штутгарте и Нинбо, а также дошла до финалов крупных соревнований в Индиан-Уэллсе и Торонто.

Однако во второй половине сезона спортсменка столкнулась с проблемами со здоровьем. В частности, травма шеи вынудила её сняться с турнира в Токио в октябре.

Место Рыбакиной на Итоговом турнире WTA займёт украинская теннисистка Марта Костюк. При этом белоруска Арина Соболенко получит возможность сократить отставание от казахстанки в мировом рейтинге.

Отказ от участия также лишил Рыбакину шанса стать первой теннисисткой после Серены Уильямс в 2014 году, сумевшей выиграть Итоговый турнир WTA два года подряд.

Теперь казахстанская спортсменка сосредоточится на восстановлении и подготовке к сезону 2027 года.