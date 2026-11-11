ГКНБ раскрыл схему хищения проводов со склада Ош-ПЭС

В Ошской области выявлен факт систематического хищения алюминиевых проводов, предназначенных для ремонта и эксплуатации линий электропередачи. В незаконной реализации имущества подозревается заведующий центральным складом Ошского предприятия электрических сетей. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По данным ведомства, заведующий складом М.А.М. на протяжении длительного времени незаконно продавал вверенные ему алюминиевые провода марок АС-95, АС-185 и АС-300.

В результате предприятию причинен ущерб в крупном размере. При этом недостача материалов создала риски для своевременного проведения ремонтных работ при подготовке энергетической инфраструктуры Ошской области к осенне-зимнему периоду 2026–2027 годов.

В настоящее время сотрудники ГКНБ проводят следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, выявление дополнительных эпизодов хищения и других лиц, которые могли быть причастны к противоправной деятельности.