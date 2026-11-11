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ГКНБ раскрыл схему хищения проводов со склада Ош-ПЭС

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В Ошской области выявлен факт систематического хищения алюминиевых проводов, предназначенных для ремонта и эксплуатации линий электропередачи. В незаконной реализации имущества подозревается заведующий центральным складом Ошского предприятия электрических сетей. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По данным ведомства, заведующий складом М.А.М. на протяжении длительного времени незаконно продавал вверенные ему алюминиевые провода марок АС-95, АС-185 и АС-300.

В результате предприятию причинен ущерб в крупном размере. При этом недостача материалов создала риски для своевременного проведения ремонтных работ при подготовке энергетической инфраструктуры Ошской области к осенне-зимнему периоду 2026–2027 годов.

В настоящее время сотрудники ГКНБ проводят следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, выявление дополнительных эпизодов хищения и других лиц, которые могли быть причастны к противоправной деятельности.


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URL: https://www.vb.kg/463006
Теги:
ГКНБ, Ош, хищение
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