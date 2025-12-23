Китай посадил 78 миллиардов новых деревьев, но климат стал только хуже

На протяжении последних десятилетий весь мир с восхищением наблюдал, как воплощается в жизнь, пожалуй, самый амбициозный экологический проект в истории человечества. Китай, столкнувшись с опустыниванием и эрозией почв, решил дать серьезный бой природе.

Результат получился просто ошеломительным: с начала 80-х годов прошлого века китайцы умудрились посадить порядка 78 миллиардов новых деревьев. И если в 1949 году леса занимали 10% страны, то к 2024 году их площадь увеличилась до 25%. Это 300 000 квадратных километров, что больше, чем территория всей Италии.

Однако новое исследование, опубликованное в авторитетном журнале Earth"s Future, выявило темную сторону этого грандиозного эксперимента. Как оказалось, титанические усилия по озеленению вызвали крайне серьезные и совершенно непредвиденные последствия. Карты водных ресурсов страны была кардинально перекроена, а жизни миллионов людей поставлены под угрозу.

Куда приводят мечты?

Гигантская трансформация природы началась в конце прошлого века. Экономика Китая стремительно развивалась, и за успех КНР платила вырубкой лесов, деградацией земель, наступлением песков. Поэтому китайское правительство было вынуждено запустить целый пакет программ, беспрецедентных по масштабу. Флагманом изменений стала "Великая зеленая стена" - проект, направленный на создание лесного на пути у пустынь.

В 1999 году ей в помощь стартовала программа "Зерно для зелени". Ее целью стало превращение пахотных земель, пораженных эрозией, в луга и леса.

Со спутников изменения выглядели просто потрясающе: голые склоны и выжженные равнины год за годом покрывались зеленым ковром. Многие видные экологи в буквальном смысле молились на Китай, восторженно комментируя то, как всего одна нация может изменить облик планеты.

Разумеется, за каждым процентом роста лесного покрова стояли тонны саженцев и труд миллионов людей. Да, этой историей можно гордиться, только вот природа, как сейчас выясняется, отреагировала на человеческие усилия совсем не так, как надеялись в правительстве Китая. Заработала цепь сложнейших процессов, которые ученые начали отслеживать лишь совсем недавно.

Непредвиденная цена за зелень

Команда исследователей из Китая и Нидерландов проанализировала данные за десятилетия (с 2001 по 2020 год). Цель - понять, как тотальное озеленение повлияло на климатическую систему Китая. Результаты, опубликованные в исследовании, оказались более чем тревожными.

Выяснилось, что все эти миллиарды деревьев работают как гигантские природные насосы. Через процесс, известный как эвапотранспирация (сочетание испарения с почвы и транспирации – выделения водяного пара растениями через устьица), новая растительность стала потреблять и выделять в атмосферу колоссальные объемы влаги. Это привело к масштабным сдвигам в распределении водных ресурсов.

Ученые обнаружили, что в двух ключевых регионах: восточном муссонном и северо-западном засушливом - доступность воды заметно сократилась. А ведь именно эти регионы занимают около 74% всей территории Китая! Куда же делась вода?

Ответ оказался парадоксальным. Влага, "откачанная" и перенесенная атмосферными потоками, стала выпадать в виде осадков в другом месте. А именно - на Тибетском нагорье.

Получается, что проект, призванный улучшить условия жизни в засушливых и густонаселенных районах, невольно "обокрал" их, перенаправив драгоценную влагу в высокогорные районы с очень небольшим населением.

Кроме того, выяснилось, что разные типы преобразований (например, превращение лугов в леса или пашни в луга) по-разному влияли на водный баланс. Например, переход от лугов к лесам, хоть и увеличивал общее количество осадков, в итоге негативно сказывался на доступности воды на месте.

Не просто высадка саженцев

Проблема усугубляется тем, что водные ресурсы Китая изначально распределены крайне неравномерно относительно населения и сельского хозяйства. К примеру, в северных регионах КНР проживает около 46% населения и находится более половины всех пахотных земель. При этом там находится всего 20% всех водных ресурсов. Ну а масштабное озеленение, как показало исследование, еще больше обострило этот дисбаланс, изменив региональные гидрологические циклы.

Следует отметить, ученые вовсе не говорят, что сажать деревья - это плохо. Они говорят, что экологическая инженерия такого масштаба - это не просто высадка саженцев. Это вмешательство в сложнейшую климатическую машину, где все взаимосвязано. Причем, как оказалось, эти связи не очевидны и очень сложно прослеживаются даже профильными специалистами. В итоге Китай имеет то, что имеет.

Однозначно, что программы озеленения будут продолжаться, ведь они жизненно необходимы. Однако теперь ясно, что их нельзя планировать исключительно стрелками на карте. Нужно просчитывать их на карте ветров, осадков и подземных потоков.

Поэтому будущее экологической реставрации заключается не в количестве посаженных деревьев, а в мудрости их размещения. Надеемся, что у Китая все получится.

