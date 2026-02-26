Погода
$ 87.35 - 87.79
€ 102.37 - 103.37

Жапаров о Ташиеве: "Для меня дороже всего наш народ"

260  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Садыр Жапаров успокоил общественность, прокомментировав ситуацию с Камчыбеком Ташиевым, отметив, что внутренние и внешние процессы в стране продолжаются стабильно, а покой народа будет защищен.

Здравствуйте, Садыр Нургожоевич! Общественный деятель, известный санжырачы Мурат Жетимишбаев в одном из своих интервью выразил обеспокоенность тем, что между президентом Садыром Жапаровым и Камчыбеком Ташиевым произошёл разлад, и задался вопросом, что будет дальше. Он также отметил, что "такая тревога и беспокойство есть у многих". Можете ли вы прокомментировать для тех, кто с тревогой задается вопросом: что будет дальше?

– Ничего не будет. Не нужно превращать этот вопрос в трагедию. Будет даже лучше, чем раньше. Жизнь не остановится. Если один друг уйдет, за моей спиной – более 7 миллионов друзей. Для меня дороже всего наш народ и наше благословенное государство.

Кто бы ни нарушил покой народа, понесет суровое наказание. У нас хватит и ума, и сил для этого. Темпы роста экономики будут только увеличиваться. Внутренняя и внешняя политика продолжат реализовываться в прежнем русле.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/455959
Теги:
Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров, президент, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  