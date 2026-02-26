Жапаров о Ташиеве: "Для меня дороже всего наш народ"

Президент Садыр Жапаров успокоил общественность, прокомментировав ситуацию с Камчыбеком Ташиевым, отметив, что внутренние и внешние процессы в стране продолжаются стабильно, а покой народа будет защищен.

– Здравствуйте, Садыр Нургожоевич! Общественный деятель, известный санжырачы Мурат Жетимишбаев в одном из своих интервью выразил обеспокоенность тем, что между президентом Садыром Жапаровым и Камчыбеком Ташиевым произошёл разлад, и задался вопросом, что будет дальше. Он также отметил, что "такая тревога и беспокойство есть у многих". Можете ли вы прокомментировать для тех, кто с тревогой задается вопросом: что будет дальше?

– Ничего не будет. Не нужно превращать этот вопрос в трагедию. Будет даже лучше, чем раньше. Жизнь не остановится. Если один друг уйдет, за моей спиной – более 7 миллионов друзей. Для меня дороже всего наш народ и наше благословенное государство.

Кто бы ни нарушил покой народа, понесет суровое наказание. У нас хватит и ума, и сил для этого. Темпы роста экономики будут только увеличиваться. Внутренняя и внешняя политика продолжат реализовываться в прежнем русле.