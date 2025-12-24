Погода
$ 87.40 - 87.79
€ 102.05 - 103.00

Почему КГБ не смог победить коррупцию и ОПГ, а Ташиев смог

1388  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Генерал-лейтенант, экс-глава СНБ Кыргызстана Таштемир Айтбаев в интервью Номад ТВ рассказал о трансформации роли Государственного комитета национальной безопасности в современных условиях и заявил, что нынешняя активность ГКНБ обусловлена объективными изменениями в политической, экономической и общественной жизни страны.

По его словам, комитет сегодня решает те задачи, которые ранее оставались вне поля реальной ответственности из-за отсутствия политической воли и системной поддержки.

Комментируя участие ГКНБ в борьбе с организованной преступностью и коррупцией, Айтбаев отметил, что эти направления не были изначально профильными для спецслужбы, однако стали приоритетными в условиях, когда масштабы криминализации и незаконной приватизации угрожали основам государственности. Он подчеркнул, что в предыдущие годы тысячи гектаров земли, десятки социальных объектов, предприятий и стратегических активов были выведены из государственной собственности, а коррупционные схемы носили системный характер.

По словам ветерана спецслужб, в настоящее время благодаря жёсткой позиции руководства ГКНБ и политической поддержке президента Садыра Жапарова удалось вернуть в доход государства значительные объёмы имущества и финансовых средств, исчисляемых миллиардами сомов, а влияние организованных преступных группировок сведено к минимуму. Он отметил, что эффективность работы комитета следует оценивать по конкретным результатам, а не по формальному разграничению полномочий между ведомствами.

Отдельно Айтбаев подчеркнул роль председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева, отметив его высокую работоспособность, принципиальность и умение доводить поставленные задачи до конца. По его словам, именно эти качества позволили спецслужбе укрепить кадровый и институциональный потенциал, в том числе через создание современной академии, которая в перспективе обеспечит приток специалистов нового поколения.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/453381
Теги:
ГКНБ, Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров, ОПГ, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  