Почему КГБ не смог победить коррупцию и ОПГ, а Ташиев смог

Генерал-лейтенант, экс-глава СНБ Кыргызстана Таштемир Айтбаев в интервью Номад ТВ рассказал о трансформации роли Государственного комитета национальной безопасности в современных условиях и заявил, что нынешняя активность ГКНБ обусловлена объективными изменениями в политической, экономической и общественной жизни страны.

По его словам, комитет сегодня решает те задачи, которые ранее оставались вне поля реальной ответственности из-за отсутствия политической воли и системной поддержки.

Комментируя участие ГКНБ в борьбе с организованной преступностью и коррупцией, Айтбаев отметил, что эти направления не были изначально профильными для спецслужбы, однако стали приоритетными в условиях, когда масштабы криминализации и незаконной приватизации угрожали основам государственности. Он подчеркнул, что в предыдущие годы тысячи гектаров земли, десятки социальных объектов, предприятий и стратегических активов были выведены из государственной собственности, а коррупционные схемы носили системный характер.

По словам ветерана спецслужб, в настоящее время благодаря жёсткой позиции руководства ГКНБ и политической поддержке президента Садыра Жапарова удалось вернуть в доход государства значительные объёмы имущества и финансовых средств, исчисляемых миллиардами сомов, а влияние организованных преступных группировок сведено к минимуму. Он отметил, что эффективность работы комитета следует оценивать по конкретным результатам, а не по формальному разграничению полномочий между ведомствами.

Отдельно Айтбаев подчеркнул роль председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева, отметив его высокую работоспособность, принципиальность и умение доводить поставленные задачи до конца. По его словам, именно эти качества позволили спецслужбе укрепить кадровый и институциональный потенциал, в том числе через создание современной академии, которая в перспективе обеспечит приток специалистов нового поколения.