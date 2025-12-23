Погода
Проект Минфина и ВБ поддержал почти 20 тысяч предпринимателей Кыргызстана

- Светлана Лаптева
В Министерстве финансов КР состоялся форум, посвященный итогам реализации проекта "Экстренная поддержка микро-, малого и средних предприятий" (МСБ) - одного из ключевых драйверов экономического роста страны. Об этом сообщает пресс-служба Минфина КР.

Заместитель министра финансов КР Нурбек Акжолов подчеркнул, что поддержка МСБ остается одним из приоритетов государственной политики, поскольку именно этот сектор обеспечивает занятость населения, рост доходов и устойчивое развитие регионов.

Проект общей стоимостью 150 млн долларов США охватил почти 20 тысяч предпринимателей. Общий объем оказанной поддержки превысил 12 млрд сомов, что позволило сохранить более 21 тысячи рабочих мест по всей стране. Отмечается, что это первый проект местного офиса Всемирного банка, получивший оценку "высокоудовлетворительно" и завершенный на полтора года раньше запланированного срока.

Представители бизнес-ассоциаций и коммерческих банков высоко оценили эффективность проекта, особо отметив механизм предоставления беспроцентных кредитов, который способствовал развитию предпринимательства и сохранению рабочих мест.

В Министерстве финансов также сообщили, что с 2026 года планируется запуск новых проектов, направленных на развитие устойчивого финансового рынка МСБ и агропродовольственных кластеров. Эти инициативы будут ориентированы на долгосрочную и системную поддержку предпринимательства в Кыргызстане.


Теги:
Министерство финансов, Кыргызстан
