Минсельхоз КР предлагает фермерам обратить внимание на плюсы гидропоники

293  0
- Светлана Лаптева
Министерство сельского хозяйства КР инициировало активное внедрение гидропоники - инновационного метода выращивания растений, который позволяет обходиться без традиционной почвы. Технология базируется на использовании водных растворов, максимально обогащенных питательными веществами, что позволяет получать урожай в контролируемой среде. По данным пресс-службы ведомства, этот шаг направлен на радикальное обновление аграрного сектора страны и привлечение в отрасль молодых предпринимателей.

Главным аргументом в пользу гидропоники специалисты называют беспрецедентную экономию ресурсов. В условиях дефицита поливной воды технология позволяет сократить ее потребление на 70–90% по сравнению с классическим земледелием. Кроме того, метод существенно ускоряет вегетацию растений и обеспечивает их экологическую чистоту, так как исключает контакт с почвенными вредителями и болезнями. Такой подход позволяет превратить в продуктивные площади даже городские помещения и ограниченные участки, обеспечивая рынок свежими овощами и зеленью 365 дней в году.

Представители профильного ведомства подчеркивают, что гидропоника - это не просто эксперимент, а стратегический инструмент обеспечения продовольственной безопасности страны. Служба ветеринарии и развития животноводства уже обратилась к фермерам с призывом активно осваивать ресурсосберегающие методы. Переход на гидропонные рельсы должен стать ответом на климатические вызовы и нехватку водных ресурсов, позволяя кыргызстанским аграриям получать стабильно высокую прибыль вне зависимости от капризов погоды и качества земельных угодий.


URL: https://www.vb.kg/455066
Минсельхоз, Кыргызстан
