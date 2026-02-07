Погода
$ 87.27 - 87.78
€ 102.62 - 103.62

Садыр Жапаров встретился со своей первой учительницей Кенешкан Шаменовой

186  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров в ходе рабочей поездки в Иссык-Кульскую область встретился со своей первой учительницей Кенешкан Шаменовой.

Ранее в социальных сетях был распространен видеоролик, в котором учительница начальных классов Садыра Жапарова обратилась к нему с просьбой о личной встрече.

В теплой, неформальной обстановке за чашкой чая Президент подчеркнул, что до сих пор помнит, как Кенешкан Шаменова учила его писать первую букву "А". Он рассказал, что в те времена дети не проходили подготовку в детских садах и шли в школу сразу в семь лет.

Садыр Жапаров выразил глубокую признательность своей учительнице за терпение и труд в его первые школьные годы.

В ходе беседы Кенешкан Шаменова рассказала, что внимательно следит за деятельностью своего ученика по телевизору и искренне радуется его успехам на посту президента.

Она напомнила, что уже в детстве Садыр Жапаров написал в своей тетради "Эл үчүн иштейм" (Буду работать на благо народа).

Учительница поделилась своими наблюдениями за переменами в стране, особо отметив запуск региональных аэропортов, благоустройство сел и решение приграничных вопросов.

Садыр Жапаров подчеркнул, что самое главное, чтобы в стране была стабильность, тогда будет и развитие во всех сферах.

В завершение встречи Кенешкан Шаменова дала Президенту Садыру Жапарову свое благословение (бата), пожелав кыргызскому народу единства, мира и процветания.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/455174
Теги:
президент, школа, Кыргызстан, учитель, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  