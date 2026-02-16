Погода
Садыр Жапаров: Камчыбек Ташиев не вернется на государственную службу

- Бактыгуль Акжолова
Экс-глава ГКНБ Камчыбек Ташиев не вернется на государственную службу. Об этом в интервью изданию "Кабар" заявил президент Садыр Жапаров.

"Я предпочитаю решать любые разногласия спокойно и без конфликтов. Мы останемся друзьями. Но на государственную должность он возвращаться не будет. Пусть отдохнёт и займётся здоровьем. История всё расставит по местам. Сейчас он обижен, но со временем поймёт, что это было правильное решение", - сказал президент.

Также глава государства прокомментировал информацию об уходе приближённых Ташиева с должностей.

"Я никому не говорил уходить. Пусть выполняют свои обязанности и не вмешиваются в политику. Если кто-то подаёт заявление по собственному желанию, удерживать не будем. Но во всех министерствах пройдут проверки. Если выявится коррупция, виновные понесут ответственность.

Я всегда предупреждал: не назначайте родственников и друзей. Такие люди чувствуют безнаказанность. Если будет доказано воровство - ответят все, независимо от положения", - добавил он.

Президент также сообщил, что встретился с Камчыбеком Ташиевым после его ухода.

"Я принял его вчера вечером. Сказал: отдыхай, поправляй здоровье. Он подтвердил, что некоторые "аксакалы" действовали за его спиной, оказывав ему медвежью услугу. Мы наведём порядок. Сил и возможностей для этого достаточно", - заявил глава государства.


URL: https://www.vb.kg/455541
Теги:
Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров, президент, Кыргызстан
