В трех ключевых министерствах сменилось руководство

Главы Министерства транспорта, МЧС и Минприроды покинули свои посты, написав заявления об увольнении по собственному желанию. На вакантные должности уже назначены новые руководители в статусе исполняющих обязанности.

Список кадровых изменений:

Министерство транспорта и коммуникаций - пост покинул Абсаттар Сыргабаев, и.о. назначен Талантбек Солтобаев.

Министерство чрезвычайных ситуаций - ведомство оставил Бообек Ажикеев, новым и.о. стал Урматбек Шамырканов.

Министерство природных ресурсов - Медер Машиев ушел в отставку, его место занял Акыл Токтобаев.

Все кандидатуры новых руководителей направлены на согласование в Жогорку Кенеш. Кадровые изменения объясняются необходимостью повышения эффективности работы государственного аппарата.