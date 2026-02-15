Погода
Кыргызская оттепель

- Канат Кожоев
"Решаясь на приход "оттепели" и идя на неё сознательно, руководство страны, в том числе и я, одновременно побаивались: как бы из-за неё не наступило половодье, которое захлестнёт нас и в котором нам будет трудно" (Н.С.Хрущёв).

Что собой представляла хрущёвская оттепель, просуществовавшая в СССР с момента смерти Сталина до прихода к власти Брежнева (1954-64 гг.), - история знает и помнит. Какова будет наступающая оттепель по-кыргызски?

Под "хрущёвской оттепелью" понимают курс на некоторую демократизацию общественно-политической жизни в Советском Союзе. Лейтмотивом преобразований был процесс развенчания культа личности и ликвидация идеологической системы, с 1930-х годов. Характерные признаки оттепели – расцвет общественной жизни и культуры, ослабление цензуры, восстановление доброго имени невинно репрессированных. Тех, кого при Сталине уже расстреляли, реабилитировали посмертно; остальных выпускали из тюрем и давали полную и неограниченную свободу.

После ухода в мир иной "вождя всех народов" Иосифа Виссарионовича Сталина в обществе царили противоречивые настроения. Сталин, как ни крути, был символом Великой Победы над фашистской Германией, восстановления разрушенной страны и превращения её в сверхдержаву - за это его ценили, любили и бесконечно уважали. С другой стороны – миллионы советских семей столкнулись с репрессиями и вовсе не были против глотка свободы и хотя бы относительной либерализации. Так что появление во главе государства Никиты Сергеевича Хрущёва люди восприняли с надеждой и оптимизмом. Грубо говоря – любой мог теперь рассказывать в кругу друзей политические анекдоты, не опасаясь, что его за это бросят в тюрьму.

Официальное начало оттепели положил XX съезд ЦК КПСС в феврале 1956 года, на котором Хрущёв выступил с десталинистским докладом…

Интересная параллель: период кыргызской (жапаровской) оттепели наступает ровно через 70 лет – в феврале 2026-го.

Никита Хрущёв указал на факты жестокости прежнего режима: простых, ни в чём не повинных людей якобы хватали на улице, пытали и расстреливали без суда и следствия. Садыр Жапаров после увольнения Камчыбека Ташиева с поста председателя ГКНБ тоже отметил некоторые перегибы на местах: "ГКНБ полностью выполнил возложенную на него миссию. В некоторых направлениях даже перевыполнил". Хрущёв был согласен с тем, что в определённое (в частности – военное и послевоенное) время жёсткость и "закручивание гаек" были уместны и порой необходимы. Садыр Жапаров также исходит из того, что пять лет назад перед органом нацбезопасности стояли одни вызовы, требовавшие предельной суровости и железной руки. Теперь ситуация поменялась, и вместе с ней должны меняться, развиваться и обновляться государственные институты.

В своём знаменитом докладе 1956 года Хрущёв "наехал" на Лаврентия Берию – экс-главу НКВД, воспринимавшегося как исключительно карательный орган. Население Берию, прямо скажем, не любило и панически боялось, называя палачом, насильником и главным "врагом народа". Сейчас, спустя десятилетия, историки иначе (часто прямо противоположным образом) оценивают его достоинства, весомый вклад в укрепление советской государственности и вообще его сложную и противоречивую фигуру.

Камчыбека Кыдыршаевича Ташиева народ оценил "здесь и сейчас", не дожидаясь "нового прочтения" и пересмотра исторических фактов. Народ Кыргызстана относился и относится к Ташиеву с заслуженным уважением и почтением.

Будь на месте генерал-полковника Ташиева другой, менее принципиальный и жёсткий человек – Кыргызстан до сих пор ни шатко ни валко решал бы приграничные проблемы с соседями. Внутри него по сей день существовало бы глубинное государство воров в законе, имевшее бОльшую власть и влияние, чем законная власть. Некому было бы прихлопнуть махровых коррупционеров и разобраться с крупнокалиберными ворами и прихватизаторами народного добра.

Между тем политик Феликс Кулов напоминает программное выступление президента на курултае. В котором Садыр Жапаров, кроме прочего, говорил о фактах превышения полномочий, допускаемых некоторыми сотрудниками силовых структур в рамках борьбы с бандитизмом и коррупцией.

"Некоторые представители этих структур стали воспринимать себя не инструментом закона, а, прикрываясь авторитетом борьбы за порядок, начали выходить за рамки своих полномочий и создали в обществе атмосферу страха и преследований", - комментирует ситуацию вокруг реформирования ГКНБ замглавы кабмина Эдиль Байсалов.

Период жёсткости завершился. Логично наступает время торжества законности и полновесного становления и укрепления президентской республики.

"Власть должна быть чёткой, конституционно определённой и сосредоточенной в одном центре ответственности, - продолжает Эдиль Байсалов. – Высшая обязанность президента Садыра Жапарова – обеспечивать единство государства, сохранять стабильность, гарантировать верховенство Конституции и не допускать узурпации власти ни в какой форме. Период наделения определённых органов не свойственными им полномочиями и институционального дисбаланса должен остаться в прошлом. Мы обязаны двигаться к зрелому правовому государству. Где каждый орган власти действует строго в пределах своих определённых функций".

Итак, Президент Кыргызской Республики Садыр Нургожоевич Жапаров берёт в свои руки все рычаги власти и становится полновесным главой государства (как и было задумало по новой Конституции). Избавляя тем самым общество от разброда, шатаний, недопониманий и разночтений. Одновременно смягчая жёсткий силовой режим и погружая народ в ту самую "оттепель". Хрущёву, кстати, само слово не очень нравилось и ассоциировалось у него со слякотью. Но это - его личные ассоциации.

Что главное в оттепели? Самое главное – не допустить "половодья", которого опасался организатор оттепели семидесятилетней давности Никита Хрущёв.

В пятидесятые годы прошлого века многие из тех, кого сталинский режим отправил в лагеря, получили долгожданную свободу… Однако вместе с политзаключёнными на свободе оказались откровенные криминальные элементы, причём в таком большом количестве, что в стране резко выросла преступность.

Общество либерализировалось до такой степени, что целое поколение свободомыслящих людей, не скованных ни внешней, ни внутренней цензурой в конце концов снесло и власть, и всю систему, не предложив взамен ничего более-менее удобоваримого…

Не начнётся ли в Кыргызстане то же самое? Не наводнится ли страна освобождёнными "узниками совести", среди которых немало обычных уголовников? Справятся ли суды с лавинным потоком пересматриваемых уголовных дел, смогут ли грамотно отделить тех, кого можно было не закрывать, от тех, кто однозначно должен сидеть долго и серьёзно? Не воспрянут ли духом многочисленные "свободные и независимые", под заграничное финансирование готовые подтачивать и расшатывать наши государственные устои?..

Так или иначе, возврата к прошлому не будет. Кыргызстан вступает в принципиально новую фазу своего существования и развития. "Иногда думаешь: всё кончено, точка. А на самом деле это начало. Только начало другой главы" (Илья Эренбург, повесть "Оттепель", 1954 год).


Теги:
Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров, президент, реформы, Кыргызстан
