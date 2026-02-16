Садыр Жапаров: Разделения на север и юг в Кыргызстане не будет

Президент Садыр Жапаров заявил изданию "Кабар", что не допустит разделения Кыргызстана на север и юг и намерен окончательно искоренить региональный раскол, который, по его словам, десятилетиями использовался политиками в собственных интересах. Глава государства подчеркнул, что уже реализуемые кадровые реформы и ротация руководителей на местах направлены на укрепление единства страны и снижение влияния клановых и региональных факторов.

"Я никогда не допущу разделения на север и юг. К таким расколам политики прибегают тогда, когда это выгодно их личным интересам. При этом простой народ используют как инструмент.

С момента обретения независимости политики постоянно делили страну на север и юг. Когда я впервые пришёл в политику в 2005 году, увидел это своими глазами: половина правительства представляла север, половина - юг. В отдельных министерствах также старались соблюдать такой баланс. Мне было очень горько это наблюдать.

Тогда я дал себе слово: если, по воле Всевышнего, в будущем стану президентом, обязательно вылечу эту болезнь Кыргызстана.

С 2021 года, как вы, вероятно, замечаете, такие разделения постепенно исчезают. Мы провели ротацию акимов районов, судей, руководителей прокуратуры, ГКНБ и МВД.

Акимы и судьи ротированы на 100 процентов: на юге нет акимов-южан все назначены с севера, и наоборот. Такая же ситуация с судьями. Результат не заставил себя ждать уровень раскола снизился.

В дальнейшем, если позволят время и условия, дойдём и до айыл окмоту. Если этого не сделать, нередко случается, что местный руководитель распределяет лучшие ресурсы в пользу родственников. Часто победителями тендеров становятся близкие люди руководства, арендуемые земли получают родственники. Таких фактов немало.

Мы постепенно искореним и это. Но потребуется больше времени, поскольку необходимо решать вопросы жилья.

Есть и другие способы устранения разделения на север и юг", - отметил президент.