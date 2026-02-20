ЦУМ "Айчурек" заявил о непричастности к проекту Old Bishkek

19 февраля мэр города Бишкек Айбек Джунушалиев совместно с членами градостроительного совета проинспектировал строительные работы на участке проспекта Чуй, уделив особое внимание сохранению фонтанной и зеленой зон. В ходе проверки было заявлено, что возводимый рядом с ЦУМом "Айчурек" объект не соответствует утвержденному эскизному проекту и градостроительным нормам.

В этой связи ОАО "ЦУМ "Айчурек" считает разъяснить следующее.

"Земельный участок, на котором реализуется проект "Old Bishkek", не принадлежит ОАО "ЦУМ "Айчурек". Он был отчужден по договору купли-продажи и в установленном порядке перешел в собственность ОсОО "Централ Эйжан Трейд Компани". С момента государственной регистрации перехода права собственности Общество не является собственником, правообладателем либо участником реализации данного проекта.

ОАО "ЦУМ "Айчурек" не выступает застройщиком, заказчиком, инвестором или лицом, ответственным за проектирование и проведение строительных работ. Все решения, связанные с архитектурными и техническими параметрами объекта, относятся исключительно к компетенции правообладателя и застройщика.

При этом ОАО ЦУМ поддерживает сохранение зеленой и фонтанной зоны, а также соблюдение градостроительных норм и интересов горожан.

Несмотря на то, что возводимый комплекс юридически не относится к нашей ответственности, мы считаем необходимым сообщить, что ЦУМ инициирует снос сооружения в установленные сроки согласно устному указанию мэра города Бишкек", - говорится в сообщении ОАО.