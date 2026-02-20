Погода
Клиентов пробации обучают востребованным профессиям

В учебных кабинетах Департамента пробации при Министерстве юстиции КР с утра многолюдно: одни осваивают поварское дело, другие учатся работать с сантехническим оборудованием, третьи пробуют себя в парикмахерском искусстве. Здесь стартовали профессиональные курсы для клиентов пробации - программа, призванная помочь им получить востребованную профессию и вернуться к полноценной жизни в обществе.

Обучение ведется по нескольким направлениям: поварское дело, сантехника и парикмахерское мастерство. Для каждого курса оборудованы отдельные кабинеты, а занятия проходят по четкому графику, сочетая теорию и практику. Такой формат позволяет участникам последовательно осваивать профессию и закреплять навыки в реальных условиях.

Курсы рассчитаны на пять месяцев и проходят в группах по 12 человек. Программа выстроена системно: будущие повара сначала изучают рецептуры, калькуляцию и расчет себестоимости блюд, учатся планировать закупки и избегать перерасхода продуктов, после чего переходят к практике. Аналогичный подход применяется и в других направлениях.

Заместитель директора департамента Нурланбек Базарбаев подчеркнул, что ключевая цель проекта возвращение участников пробации к нормальной социальной жизни.

- Мы открыли курсы, чтобы помочь нашим клиентам вернуться в общество, получить дополнительное образование и освоить новую профессию. Это дает им шанс начать жизнь заново и стать востребованными специалистами, - отметил он.

Выбор специальностей продиктован спросом на рынке труда. Сфера общественного питания активно развивается, строительный сектор испытывает нехватку сантехников, а профессия парикмахера остается стабильным источником дохода.

- Мы ориентируемся на реальные потребности рынка труда. Нам важно, чтобы человек после обучения мог найти работу и обеспечить себя, - подчеркнул Базарбаев.

Ранее действовали и водительские курсы, однако сейчас система подготовки водителей проходит реформирование. После урегулирования юридических вопросов обучение по этому направлению планируется возобновить.

Результаты уже заметны: первый поток поваров и сантехников завершили обучение и получили сертификаты.

- Если человек заканчивает курсы и получает сертификат, это уже успех для нас. Сегодня даже в частном секторе наличие подтверждающего документа становится важным требованием при трудоустройстве, - отметил он.

В департаменте стараются не ограничиваться обучением и содействуют дальнейшему трудоустройству выпускников.

- Мы прилагаем усилия, чтобы они не только получили профессию, но и нашли работу. Если у человека не получается трудоустроиться самостоятельно, мы помогаем ему. Во время пробационного надзора человек должен быть занят, и мы создаем для этого условия, - сказал Базарбаев.

Особое внимание уделяется психологической поддержке. Специалисты проводят индивидуальные консультации, оценивают эмоциональное состояние участников и разрабатывают персональные программы сопровождения.

Запись на курсы осуществляется добровольно.

- Ресоциализация невозможна без личного желания человека. Мы никого не можем заставить. Наша задача создать условия и поддержать тех, кто готов изменить свою жизнь, - подчеркнул он.

Проект носит долгосрочный характер. В планах расширение перечня профессий и увеличение количества помещений для практических занятий.

В ведомстве отмечают, что программа уже показывает реальные результаты, помогая людям вернуться к профессиональной деятельности и полноценной социальной жизни.

Справка: Закон КР "О пробации" принят 24 февраля 2017 года и вступил в силу 1 января 2019 года. С сентября 2019 года институт пробации передан Министерству юстиции, где создан Департамент пробации. Основная цель пробации ресоциализация правонарушителей, их возвращение к законопослушной жизни и снижение повторной преступности.

Подготовила: Елизавета Близнюк


