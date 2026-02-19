Юсуп Таширов: Финансирование агросектора в 3-4 процента - дорога в никуда

В кулуарах форума "Агродиалог–2026" генеральный директор компании "Кыргыз гумат" и председатель кооператива "Кыргыз Квинас" Юсуп Таширов озвучил VB.KG жесткий диагноз текущему состоянию сельского хозяйства страны. По его мнению, в условиях политической и климатической турбулентности выживание Кыргызстана напрямую зависит от двух факторов: реального финансирования аграрного сектора и обеспечения продовольственной безопасности.

"Сегодня банки покрывают потребности агросектора и фермерства всего на 3–4 процента. Все это знают, но ничего не меняется. Это дорога в никуда", - констатирует Таширов.

Эксперт убежден, что без кардинального пересмотра кредитной политики говорить о независимости рынка продовольствия бессмысленно. Вместо нынешних 3–4 млрд сомов, выделяемых на отрасль, агросектор требует субсидий и кредитов в объеме 30–40 млрд сомов ежегодно. Только такие суммы способны превратить сельское хозяйство в драйвер экономики.

"Речь идет не просто о поддержке отдельных хозяйств, а о стратегическом развороте финансовой политики в сторону села. В Кыргызстане значительная часть населения проживает и работает в сельской местности. Это не периферия экономики - это её основа", - подчеркивает Юсуп Таширов.

Особую критику спикера вызвала работа банковского сектора. По его словам, коммерческие банки превратились в закрытый клуб: из года в год они кредитуют одних и тех же заемщиков с готовой залоговой базой. В результате тысячи мелких и средних хозяйств остаются "за бортом", новые проекты в переработке не получают старта, а финансовая система страны фактически игнорирует нужды большинства сельхозпроизводителей.

Ситуация осложняется историческим переходом: от 600 советских коллективных хозяйств страна пришла к сотням тысяч разрозненных собственников. При формальном развитии частной инициативы отрасль получила высокую фрагментированность и слабую капитализацию. Производственные базы в регионах деградировали, а кооперационные связи разрушены. Таширов уверен: восстановить переработку и внедрить современные технологии без масштабных вливаний невозможно.

Несмотря на сложности, потенциал у республики есть. При достаточном финансировании Кыргызстан способен самостоятельно закрыть потребности по восьми ключевым направлениям продовольственной безопасности - от растениеводства до глубокой переработки. Для этого государству необходимо не просто оказывать точечную помощь, а внедрить стратегию краткратного увеличения кредитования, разработать спецпрограммы для малых хозяйств и активно стимулировать кооперацию.

"Агродиалог–2026" должен стать площадкой для честного признания: сельскому хозяйству нужна не косметика, а масштабная стратегия развития. И этот выбор нужно делать сегодня, глядя на соседей по региону, которые принимают решения гораздо оперативнее. От того, решится ли государство на финансовый рывок в сторону села, зависит, станет ли аграрный сектор устойчивым фундаментом безопасности страны или останется зоной упущенных возможностей.