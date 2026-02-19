Погода
$ 87.40 - 87.76
€ 103.42 - 104.27

Юсуп Таширов: Финансирование агросектора в 3-4 процента - дорога в никуда

215  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В кулуарах форума "Агродиалог–2026" генеральный директор компании "Кыргыз гумат" и председатель кооператива "Кыргыз Квинас" Юсуп Таширов озвучил VB.KG жесткий диагноз текущему состоянию сельского хозяйства страны. По его мнению, в условиях политической и климатической турбулентности выживание Кыргызстана напрямую зависит от двух факторов: реального финансирования аграрного сектора и обеспечения продовольственной безопасности.

"Сегодня банки покрывают потребности агросектора и фермерства всего на 3–4 процента. Все это знают, но ничего не меняется. Это дорога в никуда", - констатирует Таширов.

Эксперт убежден, что без кардинального пересмотра кредитной политики говорить о независимости рынка продовольствия бессмысленно. Вместо нынешних 3–4 млрд сомов, выделяемых на отрасль, агросектор требует субсидий и кредитов в объеме 30–40 млрд сомов ежегодно. Только такие суммы способны превратить сельское хозяйство в драйвер экономики.

"Речь идет не просто о поддержке отдельных хозяйств, а о стратегическом развороте финансовой политики в сторону села. В Кыргызстане значительная часть населения проживает и работает в сельской местности. Это не периферия экономики - это её основа", - подчеркивает Юсуп Таширов.

Особую критику спикера вызвала работа банковского сектора. По его словам, коммерческие банки превратились в закрытый клуб: из года в год они кредитуют одних и тех же заемщиков с готовой залоговой базой. В результате тысячи мелких и средних хозяйств остаются "за бортом", новые проекты в переработке не получают старта, а финансовая система страны фактически игнорирует нужды большинства сельхозпроизводителей.

Ситуация осложняется историческим переходом: от 600 советских коллективных хозяйств страна пришла к сотням тысяч разрозненных собственников. При формальном развитии частной инициативы отрасль получила высокую фрагментированность и слабую капитализацию. Производственные базы в регионах деградировали, а кооперационные связи разрушены. Таширов уверен: восстановить переработку и внедрить современные технологии без масштабных вливаний невозможно.

Несмотря на сложности, потенциал у республики есть. При достаточном финансировании Кыргызстан способен самостоятельно закрыть потребности по восьми ключевым направлениям продовольственной безопасности - от растениеводства до глубокой переработки. Для этого государству необходимо не просто оказывать точечную помощь, а внедрить стратегию краткратного увеличения кредитования, разработать спецпрограммы для малых хозяйств и активно стимулировать кооперацию.

"Агродиалог–2026" должен стать площадкой для честного признания: сельскому хозяйству нужна не косметика, а масштабная стратегия развития. И этот выбор нужно делать сегодня, глядя на соседей по региону, которые принимают решения гораздо оперативнее. От того, решится ли государство на финансовый рывок в сторону села, зависит, станет ли аграрный сектор устойчивым фундаментом безопасности страны или останется зоной упущенных возможностей.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/455691
Теги:
банковский сектор, сельское хозяйство, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  