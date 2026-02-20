Интервью с новым главой ГКНБ Жумгалбеком Шабданбековым

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров начал качественную полномасштабную реформу Государственного комитета национальной безопасности. ГКНБ, сказал он, выполнил возложенную на него миссию, но "мир меняется, и наши государственные институты должны развиваться и обновляться". В настоящее время спецслужба сталкивается с новыми вызовами, которые требуют адаптации и модернизации.

10 февраля президент подписал указ "О мерах по совершенствованию системы государственной охраны Кыргызской Республики", которым закрепилось создание на базе 9-й службы ГКНБ Службы госохраны. Это специальный государственный орган, подчинённый и подотчётный непосредственно президенту, осуществляющий охранные мероприятия по обеспечению безопасности охраняемых лиц и объектов.

В тот же день Садыром Жапаровым был подписан указ о выведении Пограничной службы КР из состава ГКНБ.

Какие ещё изменения ожидают ГКНБ КР в ближайшее время и в долгосрочной перспективе? Об этом – наша беседа с его новым главой Жумгалбеком Шабданбековым.

- Товарищ генерал-майор, разрешите поздравить вас с назначением и одобрением вашей кандидатуры Жогорку Кенешем. Депутат Ырысбек Атажанов верно заметил, что задерживать председателя ГКНБ долгими обсуждениями не стоит: у него много работы. Работы вам действительно предстоит очень много… Какие ещё изменения предполагает начатая реформа?

- Спасибо. Действительно, как вы правильно заметили, в настоящее время в системе органов национальной безопасности КР проводятся структурные и организационно-штатные реформы. Проводимые реформы носят системный характер и направлены на формирование мобильной, профессиональной и прозрачной структуры, способной эффективно обеспечивать национальную безопасность и защиту конституционного строя Кыргызской Республики с учётом меняющейся международной обстановки.

Реформы осуществляются поэтапно, с соблюдением законодательства и с учётом приоритетов государственной политики в сфере безопасности. Как вы знаете, структурная реформа реализована, из состава ГКНБ КР выведены и организационно обособлены подразделения государственной охраны и Пограничной службы. А что касается организационно-штатных реформ, стоит подчеркнуть, что преобразования предусматривают оптимизацию штатной численности, перераспределение функциональных обязанностей, усиление аналитической работы и укрепление кадрового потенциала. Особое внимание уделяется дисциплине, персональной ответственности, морально-духовной подготовленности сотрудников и внедрению современных управленческих подходов.

Кроме того, в рамках проводимых организационно-штатных преобразований в ГКНБ КР основной упор будет сделан на классические и традиционные методы оперативной и аналитической работы.

Нужна деполитизация ГКНБ, подразумевающая освобождение его от влияния политических партий, идеологий и чьих бы то ни было конъюнктурных интересов. Госкомитет национальной безопасности не должен быть политическим инструментом.

Следующий важнейший шаг - профессионализация структуры, иными словами - приоритет профессионализма над политической лояльностью при назначениях на руководящие должности.

В перспективе ГКНБ КР для повышения эффективности работы последовательно будет искоренять любые проявления трайбализма и регионализма, назначения, продвижения и оперативные решения будут базироваться только на профессиональных качествах. В противном случае, особенно в силовых структурах, создаются условия для преследования инакомыслящих, роста коррупции, с которой ГКНБ успешно борется, парализуют оперативную деятельность и более того – могут привести к негативным последствиям, дискредитируя органы безопасности. Система неуклонно уходит от логики географии к логике компетенций, что в конечном итоге является шагом к более зрелой политической модели государства.

Качественная реформа ГКНБ предполагает перевод ведомства на законные рельсы - переход от изживших себя жёстких военных методов к правовым, гражданским методам управления и обеспечения государственной безопасности. Пора уйти от идеологии запугивания и создать современную национальную службу, соответствующую нынешним реалиям.

Как справедливо отметил президент, уважаемый Садыр Нургожоевич Жапаров, за последние пять лет в Кыргызской Республике немало сделано для борьбы с коррупцией, однако антикоррупционная политика держалась в основном на персональном факторе - жёсткости конкретного руководителя и ресурсе силового блока, что создавало эффект быстрых результатов, но не гарантировало устойчивости. Общество привыкло к видимой, демонстративной борьбе. Реформа ГКНБ включает переход от этой демонстративной антикоррупционной кампании к более тихой, процедурной, с чёткими правилами, регламентами и неотвратимостью наказания. Разумное соотношение некоторой публичности и одновременного выстраивания антикоррупционной системы даст наиболее эффективный результат.

- А что ещё входит в компетенцию спецслужбы? За последние годы у кыргызстанцев сложилось впечатление, что ГКНБ занимается абсолютно всем и контролирует, курирует буквально все сферы общественно-политической жизни.

- ГКНБ выявляет, предупреждает, пресекает разведывательную, подрывную деятельность иностранных спецслужб в Кыргызской Республике; борется с терроризмом, экстремизмом, коррупцией, организованной преступностью; обеспечивает информационную безопасность и защиту конституционного строя; в пределах своих полномочий информирует президента, спикера Жогорку Кенеша, председателя кабинета министров и госорганы об угрозах национальной безопасности…

Термин "куратор" трактуется неправильно, на самом деле это сотрудник, который согласно функциональным обязанностям сопровождает тот или иной процесс, обеспечивает интересы национальной безопасности на порученных участках, пресекает разведывательную и подрывную деятельность иностранных спецслужб.

Согласно Конституции КР, органы национальной безопасности осуществляют свою деятельность на основе и во исполнение Конституции и законов КР. В частности ГКНБ руководствуется Конституцией КР; Законом КР "Об органах национальной безопасности КР"; Законом КР "Об оперативно-розыскной деятельности"; Уголовным кодексом КР и Уголовно-процессуальным кодексом КР; указами и распоряжениями Президента КР как Верховного Главнокомандующего; иными нормативными правовыми актами, принятыми в установленном порядке.

Таким образом, ГКНБ действует строго в рамках Конституции, профильных законов и подзаконных актов КР.

- То есть подменять налоговые и аудиторские органы, безосновательно давить на предпринимателей (а этим, как известно, до недавнего времени занимались некоторые сотрудники ГКНБ) ваше ведомство больше не будет?

- Я сделаю всё от меня зависящее, чтобы вся деятельность ГКНБ Кыргызской Республики строилась на принципах законности, прозрачности и подотчётности и не выходила за рамки полномочий. Всем подразделениям ГКНБ КР дано соответствующее строгое письменное поручение (приказ) о недопустимости необоснованного вмешательства в деятельность бизнес-сообществ. Органы национальной безопасности ориентированы на обеспечение экономической безопасности государства и противодействие коррупции, при этом взаимодействие с бизнес-сообществом должно строиться на принципах законности, партнёрства и взаимного доверия.

- Кстати о демонстративности. Садыр Жапаров, по его словам, дал такое поручение силовикам: "В борьбе с криминалом и коррупцией у вас зелёный свет, только работайте без "маски-шоу", без пиара, спокойно и профессионально". Сейчас многие интернет-пользователи недоумевают: почему подозреваемых в превышении полномочий сотрудников ГКНБ задерживают без привычной шумихи… Уже начали выполнять наказ президента?

- Я тоже не сторонник так называемого "маски-шоу". Вообще вся деятельность спецслужб предполагает изрядную долю секретности и непубличности. А что касается отдельных бывших сотрудников ГКНБ, подозреваемых в превышении служебных полномочий в период нахождения на должностях, то расследования по поручению президента, уважаемого Садыра Жапарова, проводятся совместно с Военной прокуратурой и ГСУ МВД. Все мероприятия осуществляются в строгом соответствии с законодательством КР и с соблюдением всех процессуальных норм. Также хочу подчеркнуть, что согласно позиции главы государства Госкомитет 24 часа в сутки будет бороться с коррупцией, и борьба с криминалом никогда не остановится. Требования результатов по этим двум направлениям и впредь будут жёсткими и строгими.

Отдельно стоит сказать и о представителях бизнес-сообщества, которые сейчас находятся в СИЗО. Массовых арестов предпринимателей не было и нет, есть единичные случаи – когда напрямую затронуты интересы государства. При этом давление на следствие в интересах конкретных лиц недопустимо. Ускорение рассмотрения этих дел не должно нарушать объективность и полноту расследования.

- Депутат Дастан Бекешов поднял вопрос о пересмотре блокировки социальной платформы "ТикТок". Что вы об этом думаете? Какие вызовы и угрозы могут быть в этом вопросе?

- Сегодня на первый план выходят противодействие информационно-психологическим операциям и транснациональной организованной преступности, борьба с киберпреступностью и кибертерроризмом.

Для примера: вы наверняка знаете, что собой представляет современный интернет, особенно некоторые социальные сети ("Ютуб", "Фейсбук", "Инстаграм", "ТикТок" и другие). Среди них у детей и подростков популярна платформа "ТикТок", где открыто рекламируются наркотики, алкоголь, энергетические напитки, азартные игры, оправдывается жестокость и насилие, отрицаются семейные и традиционные общественные ценности национальной культуры.

В августе 2023 года Министерство культуры инициировало блокировку сервиса на территории Кыргызстана, и в апреле 2024 года доступ к платформе "ТикТок" был в Кыргызстане официально заблокирован, так как администраторы указанного сервиса не соблюдали ст. 2-1 Закона КР "О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей и физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию в КР", согласно которой определены виды информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей. Фактически платформа по сей день доступна, пользователи продолжают активно обходить ограничения через VPN, а ряд заинтересованных лиц призывают отменить блокировку указанного сервиса, считая, что у него есть потенциал для рекламы бизнеса и туризма.

Однако решение о блокировке принято после многочисленных жалоб от граждан, неправительственных организаций и отдельных депутатов ЖК КР, которые указывали на распространение через приложение информации, "не соответствующей кыргызскому менталитету".

Будущее наших детей стоит выше любых социальных сетей. Ни одна цифровая платформа, включая "Ютуб", "Фейсбук", "Инстаграм", "ТикТок" и другие, не может быть важнее здоровья, образования и нравственного развития подрастающего поколения.

В свою очередь ГКНБ КР на постоянной основе проводит анализ и мониторинг социальных сетей и интернет-пространства в целях своевременного выявления и пресечения распространения деструктивного и противоправного контента. Особое внимание уделяется материалам, способным нанести вред здоровью и психике детей и подростков, включая пропаганду насилия, суицидального поведения, экстремистских идей, наркотических средств - и иным угрозам информационной безопасности.

- В связи с кадровой чисткой - можно надеяться, что ГКНБ окончательно избавится от тех, кто его позорит и дискредитирует?

- Повторю: всё, что от меня зависит, будет сделано. Лица, допустившие нарушения, уже освобождены от занимаемых должностей и выведены за штат органов национальной безопасности. Их действиям обязательно будет дана правовая оценка, о чём будет проинформирована общественность. И впредь в госорганах (не только в ГКНБ) не будет неприкасаемых. Все замеченные в неправомерных действиях будут нести ответственность перед законом.

Госкомитет национальной безопасности продолжит системную борьбу с коррупцией и организованной преступностью – исключительно законными методами. И без тех самых "маски-шоу".

В целом реформа ГКНБ КР направлена на адаптацию органов безопасности к современным угрозам и вызовам, усиление работы по вопросам разведки и контрразведки, противодействие терроризму и экстремизму, дальнейшему искоренению коррупции, пресечение организованной преступности, обеспечение информационной и экономической безопасности страны, а также борьбу с различными злоупотреблениями внутри структуры, поднятие её престижа, на централизацию управления и укрепление государственной власти. Этим и будем заниматься, создадим структуру, не уступающую спецслужбам других стран.