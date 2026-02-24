В Кыргызстане в 2025 году начали освоение пяти новых угольных разрезов

Государственный сектор недропользования расширил географию добычи твердого топлива. Как сообщил министр энергетики Таалайбек Ибраев на заседании профильного комитета Жогорку Кенеша, в 2025 году под управление госпредприятия "Кыргызкомур" перешли пять новых месторождений: Торугарт, Маркай, Бешбурхан, Кожо-Келен и Сулукту-11.

На сегодняшний день в активе компании находится 22 лицензии, из которых 15 дают право на полномасштабную добычу, а 7 - на проведение геологоразведочных работ. В минувшем году производственные показатели превысили плановые значения: вскрышные работы выполнены на 120,6%, а фактический объем добычи угля составил 116% от намеченного графика.

Суммарный объем топлива, полученный на указанных участках, достиг 1 миллиона 373 тысяч 900 тонн. Распределение ресурсов позволило стабильно поддерживать энергетическую безопасность страны. В частности, на столичную ТЭЦ было отгружено 617 тысяч тонн угля, еще более 429 тысяч тонн направлено на нужды бюджетных учреждений и социальных объектов. Остаток топлива в размере 327,4 тысячи тонн зарезервирован на специализированных складах.