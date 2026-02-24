Погода
$ 87.44 - 87.80
€ 102.37 - 103.37

В Кыргызстане в 2025 году начали освоение пяти новых угольных разрезов

323  0
- Алина Мамаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Государственный сектор недропользования расширил географию добычи твердого топлива. Как сообщил министр энергетики Таалайбек Ибраев на заседании профильного комитета Жогорку Кенеша, в 2025 году под управление госпредприятия "Кыргызкомур" перешли пять новых месторождений: Торугарт, Маркай, Бешбурхан, Кожо-Келен и Сулукту-11.

На сегодняшний день в активе компании находится 22 лицензии, из которых 15 дают право на полномасштабную добычу, а 7 - на проведение геологоразведочных работ. В минувшем году производственные показатели превысили плановые значения: вскрышные работы выполнены на 120,6%, а фактический объем добычи угля составил 116% от намеченного графика.

Суммарный объем топлива, полученный на указанных участках, достиг 1 миллиона 373 тысяч 900 тонн. Распределение ресурсов позволило стабильно поддерживать энергетическую безопасность страны. В частности, на столичную ТЭЦ было отгружено 617 тысяч тонн угля, еще более 429 тысяч тонн направлено на нужды бюджетных учреждений и социальных объектов. Остаток топлива в размере 327,4 тысячи тонн зарезервирован на специализированных складах.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/455857
Теги:
уголь, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  