Погода
$ 87.35 - 87.80
€ 102.80 - 103.75

Профессор Малинен предупредил о фатальной ошибке Вашингтона в Иране

457  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Ликвидация верховного лидера Ирана Али Хаменеи и членов его семьи в ходе совместной операции США и Израиля спровоцирует катастрофические последствия для западной коалиции. С таким предупреждением на своей странице в соцсети X выступил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

По его мнению, Вашингтон совершил фатальную стратегическую ошибку, устранив единственную фигуру, которая выступала буфером между американскими войсками и радикально настроенным генералитетом Ирана. Теперь военное руководство Исламской Республики, чьим единственным предназначением десятилетиями была подготовка к большой войне, получило полную свободу действий.

Малинен подчеркнул, что гибель духовного лидера не только сплотила иранскую нацию вокруг военных, но и фактически спровоцировала начало религиозного противостояния мирового масштаба. Профессор напомнил властям США, что Тегеран на протяжении сорока лет планомерно накапливал вооружение и тренировал армию именно для прямого столкновения с западным блоком, и теперь это противостояние переходит в неконтролируемую фазу.

"Вы ликвидировали единственного человека, который отделял ваши подразделения от радикальных генералов, чьей жизненной целью всегда был именно такой сценарий войны. Отныне они обладают абсолютным оперативным контролем и неограниченной свободой маневра. Своим действием вы сплотили вокруг них весь народ и спровоцировали начало глобального джихада. Теперь Соединенные Штаты втянуты в войну с государством, которое сорок лет жило подготовкой к этому моменту, оттачивая боевые навыки и аккумулируя арсеналы оружия", - написал он.

Напомним, напряженность в регионе достигла пика 28 февраля, когда Вашингтон и Тель-Авив начали наступательные операции "Эпическая ярость" и "Рычащий лев". В ответ на удары по своей территории и гибель высшего руководства, Тегеран инициировал операцию "Правдивое обещание 4", атаковав израильские объекты и американские военные базы на Ближнем Востоке.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/456182
Теги:
вуз, Иран, США
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  