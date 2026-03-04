Профессор Малинен предупредил о фатальной ошибке Вашингтона в Иране

Ликвидация верховного лидера Ирана Али Хаменеи и членов его семьи в ходе совместной операции США и Израиля спровоцирует катастрофические последствия для западной коалиции. С таким предупреждением на своей странице в соцсети X выступил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

По его мнению, Вашингтон совершил фатальную стратегическую ошибку, устранив единственную фигуру, которая выступала буфером между американскими войсками и радикально настроенным генералитетом Ирана. Теперь военное руководство Исламской Республики, чьим единственным предназначением десятилетиями была подготовка к большой войне, получило полную свободу действий.

Малинен подчеркнул, что гибель духовного лидера не только сплотила иранскую нацию вокруг военных, но и фактически спровоцировала начало религиозного противостояния мирового масштаба. Профессор напомнил властям США, что Тегеран на протяжении сорока лет планомерно накапливал вооружение и тренировал армию именно для прямого столкновения с западным блоком, и теперь это противостояние переходит в неконтролируемую фазу.

"Вы ликвидировали единственного человека, который отделял ваши подразделения от радикальных генералов, чьей жизненной целью всегда был именно такой сценарий войны. Отныне они обладают абсолютным оперативным контролем и неограниченной свободой маневра. Своим действием вы сплотили вокруг них весь народ и спровоцировали начало глобального джихада. Теперь Соединенные Штаты втянуты в войну с государством, которое сорок лет жило подготовкой к этому моменту, оттачивая боевые навыки и аккумулируя арсеналы оружия", - написал он.

Напомним, напряженность в регионе достигла пика 28 февраля, когда Вашингтон и Тель-Авив начали наступательные операции "Эпическая ярость" и "Рычащий лев". В ответ на удары по своей территории и гибель высшего руководства, Тегеран инициировал операцию "Правдивое обещание 4", атаковав израильские объекты и американские военные базы на Ближнем Востоке.