Северная сторона моста на проспекте Жибек-Жолу откроется на выходных

В городе Бишкек в связи с изменением погодных условий северная сторона моста на проспекте Жибек-Жолу будет введена в эксплуатацию на этих выходных. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

До реконструкции ширина моста составляла 9 метров. В результате проведенных работ по обновлению мост был расширен, и в настоящее время ширина северной стороны составляет 13 метров. В свою очередь, общая ширина моста составляет 34,3 метра, а длина - 25 метров.

Отметим, что движение транспорта будет организовано по северной стороне, а открытие южной планируется к концу марта.

В настоящее время соответствующие службы продолжают работы по полному завершению реконструкции.